Джокович вышел на первое место по количеству четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка мира Новак Джокович стал рекордсменом по количеству четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде в Открытой эре.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» 37-летний серб победил Франсиско Черундоло (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3) и 59-й раз вышел в 1/4 финала ТБШ. Джокович обошел Роджера Федерера (58) по количеству четвертьфиналов. Третье место занимает Рафаэль Надаль (47).

Также сербский теннисист обошел Федерера по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом.