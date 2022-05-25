Заслуженный тренер России Виктор Янчук дал прогноз на матч Хачанова против Норри

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором россиянин Карен Хачанов сразится с британцем Кэмероном Норри.

«Приятно, что в борьбе он сумел доказать свое преимущество. Но мы ждем от него дальнейших результатов, более высоких. Мы знаем Карена как олимпийского призера, как игрока, который может преподнести сюрприз любому сеяному игроку. Ему не хватало стабильности и уверенности в себе. Но сейчас он одерживает победы, и это хороший признак.

Как раз матч с Норри станет показательным. Шансы там равные. Это будет интересный матч. Есть такой вариант, что Карен пройдет Норри, — тогда его будет сложно остановить», — сказал Янчук «Чемпионату».