Веснина — о матче россиян во втором круге Уимблдона: «Хочется, чтобы побеждал каждый»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от матчей между российскими теннисистами на Уимблдоне.

«Смотреть матчи между российскими теннисистами на международных турнирах интересно, — сказала Веснина «СЭ». — Но очень сложно выбирать, за кого болеть. Хочется, чтобы побеждал каждый. И обидно, когда кто-то из них проигрывает. С другой стороны, кто-то точно выйдет в третий круг. Жаль, что они встречаются на такой ранней стадии. Желательно, чтобы это было попозже. Хотя бы в полуфинале (смеется)!»

В первом круге Уимблдона Аслан Карацев обыграл француза Люку ван Аша (6:7 (4:7); 6:4; 6:2; 6:4). На следующей стадии турнира Карацев встретится с россиянином Андреем Рублевым.

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