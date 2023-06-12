Чесноков уверен, что Джокович может превзойти свой рекорд по победам на турнирах «Большого шлема»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что сербский теннисист Новак Джокович может превзойти свой рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

«Потрясающий был финал, я очень хотел, чтобы Рууд выиграл хотя бы один сет, но у него не получилось. Качество игры было потрясающим, Джокович играл на пределе своих возможностей. Если бы он один или два мяча проиграл в определенный момент, то матч мог бы сложиться в пользу Рууда. Выиграть 23 турнира «Большого шлема» — это что-то нереальное. Когда спортсмен выигрывает хотя бы один, это уже феноменально, а здесь 23 победы. Я думаю, он может побить этот рекорд и пойти дальше, он сейчас находится в отличной физической форме, у него очень хорошие шансы», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В финале «Ролан Гаррос» Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда и в 23-й раз выиграл турнир «Большого шлема», установив рекорд в мужском одиночном разряде. Всего на счету сербского теннисиста 94 победы на турнирах АТР в одиночном разряде и одна — в парном.