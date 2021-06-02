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Соболенко победила Соснович на Roland Garros и сыграет с Павлюченковой

21:37
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила свою соотечественницу Александру Соснович (7:5, 6:3) во втором раунде Roland Garros.

Матч продолжался один час и 31 минуту. Следующей соперницей Соболенко станет россиянка Анастасия Павлюченкова.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:5, 6:3

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