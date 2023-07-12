Алькарас стал пятым испанцем полуфиналистом Уимблдона в Открытой эре

Испанец Карлос Алькарас одержал победу над датчанином Хольгером Руне в четвертьфинале Уимблдона — 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.

Таким образом, Алькарас стал пятым испанцем, добравшимся до полуфинала травяного турнира «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968 года).

Ранее такой результат показывали Андрес Химено (1970), Мануэль Орантес (1972), Роберто Баутиста Агут (2019) и Рафаэль Надаль (8 раз).

За выход в финал Алькарас сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.