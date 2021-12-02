Сегодня, 2 декабря, в Мадриде состоится матч 1/4 финала Кубка Дэвиса-2021, в котором встретятся сборные России и Швеции. В рамках матча Даниил Медведев проведет игру против Микаэля Имера.

На групповой стадии российская сборная обыграла команды Эквадора (3:0) и Испании (2:1). Шведы победили Канаду (3:0) и проиграли Казахстану (1:2).

Победитель пары Россия — Швеция в полуфинале Кубка Дэвиса сыграет против сборной Германии. В первой игре российский теннисист Андрей Рублев победил шведа Элиаса Имера (6:2, 5:7, 7:6) .

Прямой эфир матча Россия — Швеция можно смотреть на платформе Okko.