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Медведев — Имер: игра 1/4 финала Кубка Дэвиса-2021

21:15
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters

Сегодня, 2 декабря, в Мадриде состоится матч 1/4 финала Кубка Дэвиса-2021, в котором встретятся сборные России и Швеции. В рамках матча Даниил Медведев проведет игру против Микаэля Имера.

На групповой стадии российская сборная обыграла команды Эквадора (3:0) и Испании (2:1). Шведы победили Канаду (3:0) и проиграли Казахстану (1:2).

Победитель пары Россия — Швеция в полуфинале Кубка Дэвиса сыграет против сборной Германии. В первой игре российский теннисист Андрей Рублев победил шведа Элиаса Имера (6:2, 5:7, 7:6) .

Прямой эфир матча Россия — Швеция можно смотреть на платформе Okko.

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