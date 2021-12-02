Рублев обыграл Имера и вывел Россию вперед в матче Кубка Дэвиса со Швецией

Российский теннисист Андрей Рублев победил шведа Элиаса Имера (6:2, 5:7, 7:6) в рамках матча 1/4 финала Кубка Дэвиса Россия — Швеция.

Игра продолжалась два часа и 13 минут. Рублев сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника 12 эйсов, шесть двойных и три успешных брейк-пойнта.

Россияне повели в матче со счетом 1:0. В следующей игре Даниил Медведев выйдет на корт против Микаэля Имера.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал (Мадрид)

Россия — Швеция — 1:0

Андрей Рублев — Элиас Имер — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3)