Рублев обыграл Имера и вывел Россию вперед в матче Кубка Дэвиса со Швецией
20:20
Российский теннисист Андрей Рублев победил шведа Элиаса Имера (6:2, 5:7, 7:6) в рамках матча 1/4 финала Кубка Дэвиса Россия — Швеция.
Игра продолжалась два часа и 13 минут. Рублев сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника 12 эйсов, шесть двойных и три успешных брейк-пойнта.
Россияне повели в матче со счетом 1:0. В следующей игре Даниил Медведев выйдет на корт против Микаэля Имера.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал (Мадрид)
Россия — Швеция — 1:0
Андрей Рублев — Элиас Имер — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3)
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