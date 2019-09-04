Кубок Дэвиса изменит формат

Международная федерация тенниса объявила об изменениях в Кубке Дэвиса со следующего сезона, информирует сайт ITF. Как отмечается, изменения повысят конкуренцию на всех уровнях.

Вместо двух региональных групп в зонах «Америки», «Азия/Океания» и «Европа/Африка» будут созданы две мировые группы.

Для этих групп будут созданы дополнительные раунды плей-офф. Они будут проводиться в марте 2020 года одновременно с отборочными матчами в финальную часть Кубка Дэвиса.

В каждой мировой группе будет 24 сборные. Матчи мировых групп запланированы на 13-15 сентября. В каждой будет по 12 матчей из пяти встреч.

Напомним, финальный турнир Кубка Дэвиса в 2019 году пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Сборная России на групповом турнире сыграет с Испанией и Хорватией.