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Кубок Дэвиса, 1/4 финала: Россия — Швеция и другие пары, расписание и результаты матчей

18:55
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Стартовала стадия плей-офф Кубка Дэвиса-2021 по теннису. Представляем расписание и результаты 1/4 финала турнира.

Сборная России сыграет против Швеции 2 декабря в 1/4 финала Кубка Дэвиса. В составе российской команды выступают: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин.

Кубок Дэвиса, 1/4 финала: все пары, расписание и результаты

29 ноября, понедельник
Италия — Хорватия — 1:2

30 ноября, вторник
Великобритания — Германия — 1:2

1 декабря, среда
Сербия — Казахстан. Начало в 18.00.

2 декабря, четверг
Россия — Швеция. Начало в 18.00.

Время московское.

Видеотрансляции матчей Кубка Дэвиса можно смотреть в прямом эфире на онлайн-платформа Okko

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