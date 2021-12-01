Кубок Дэвиса, 1/4 финала: Россия — Швеция и другие пары, расписание и результаты матчей
18:55
Стартовала стадия плей-офф Кубка Дэвиса-2021 по теннису. Представляем расписание и результаты 1/4 финала турнира.
Сборная России сыграет против Швеции 2 декабря в 1/4 финала Кубка Дэвиса. В составе российской команды выступают: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин.
Кубок Дэвиса, 1/4 финала: все пары, расписание и результаты
29 ноября, понедельник
Италия — Хорватия — 1:2
30 ноября, вторник
Великобритания — Германия — 1:2
1 декабря, среда
Сербия — Казахстан. Начало в 18.00.
2 декабря, четверг
Россия — Швеция. Начало в 18.00.
Время московское.
Видеотрансляции матчей Кубка Дэвиса можно смотреть в прямом эфире на онлайн-платформа Okko
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