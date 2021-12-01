Стартовала стадия плей-офф Кубка Дэвиса-2021 по теннису. Представляем расписание и результаты 1/4 финала турнира.

Сборная России сыграет против Швеции 2 декабря в 1/4 финала Кубка Дэвиса. В составе российской команды выступают: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин.

Кубок Дэвиса, 1/4 финала: все пары, расписание и результаты

29 ноября, понедельник

Италия — Хорватия — 1:2

30 ноября, вторник

Великобритания — Германия — 1:2

1 декабря, среда

Сербия — Казахстан. Начало в 18.00.

2 декабря, четверг

Россия — Швеция. Начало в 18.00.

Время московское.

Видеотрансляции матчей Кубка Дэвиса можно смотреть в прямом эфире на онлайн-платформа Okko