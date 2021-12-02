Медведев обыграл Имера и принес сборной России путевку в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная России обыграла сборную Швеции в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса.

Россияне обеспечили себе общую победу после того, как Даниил Медведев выиграл у Микаэля Имера (6:4, 6:4). Общий счет матча — 2:0. Парная игра была отменена.

Матч продолжался один час и 14 минут. Медведев сделал восемь эйсов при девяти двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах. У Имера один эйс, две двойные и три успешных брейк-пойнта.

В полуфинале россияне сыграют со сборной Германии. Вторую полуфинальную пару составят Хорватия и Сербия.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал (Мадрид)

Россия — Швеция — 2:0

Даниил Медведев — Микаэль Имер — 6:4, 6:4