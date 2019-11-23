Хачанов и Рублев проиграли Поспишилу и Шаповалову. Россия уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России не смогла выйти в финал Кубка Дэвиса. В 1/2 финала россияне уступили Канаде — 1-2. В первой игре Андрей Рублев одолел Вашека Поспишила, во второй представитель Канады Денис Шаповалов взял верх над Кареном Хачановым.

В решающем парном поединке Рублев и Хачанов проиграли Поспишилу и Шаповалову. Решающий третий сет завершился тай-брейком.

Канадцы впервые в истории вышли в финал Кубка Дэвиса. В финале их соперником станет победитель матча Великобритания — Испания.

Кубок Дэвиса

Финальный турнир. Плей-офф

Полуфинал

Россия — Канада — 1:2

Вашек Поспишил — Андрей Рублев — 4:6, 4:6

Денис Шаповалов — Карен Хачанов — 4:6, 6:4, 6:4

Карен Хачанов/Андрей Рублев — Вашек Поспишил/Денис Шаповалов — 3:6, 6:3, 6:7 (5:7)