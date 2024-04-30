Синнер выбил второго россиянина с «мастерса» в Мадриде. Но Хачанов потрепал первого «сеяного»

На испанском «мастерсе» осталось двое наших теннисистов.

Теннис. «Мастерс». Мадрид

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 5:7, 6:3, 6:3

Утренняя сессия очередного дня на «мастерсе» в Мадриде принесла хорошие новости для российских болельщиков: Андрей Рублев и Даниил Медведев выиграли свои матчи и вышли в четвертьфинал турнира. Вечером у Карена Хачанова были возможности, чтобы приисодиниться к своим друзьям, но соперник попался серьезный — первый номер «посева» и вторая ракетка планеты Янник Синнер. Хачанов доставил итальянцу массу проблем, однако в критические моменты не смог его дожать.

Нет ничего невозможного

Чтобы стать третьим россиянином в четвертьфинале турнира, Карену нужно было нанести Синнеру третье поражение в этом сезоне. 2024-й складывается для итальянца великолепно. Остановить его смогли только двое: в полуфинале Индиан-Уэллса сильнее был Карлос Алькарас, а на аналогичной стадии в Монте-Карло победу над Янником в трех сетах одержал Стефанос Циципас.

«Янника все знают, он сейчас в офигенной форме. Но нет ничего невозможного. У меня был с ним близкий матч в Австралии. Да и вообще у меня все матчи с ним — заруба. Буду готовиться», — говорил Хачанов в интервью YouTube-каналу «Больше».

Статистика личных встреч была не в пользу россиянина. Карен выиграл самый первый матч их противостояния, который случился на US Open-2020, а Янник взял четыре следующих, последний из которых был в начале года на Australian Open.

Тем не менее «зарубы», как выразился Хачанов, стоило ждать. Все матчи между собой соперники отыграли на харде, а на грунте вторая ракетка планеты все же не так хорош. Раньше в Мадриде он никогда не играл в четвертом круге. Карен же в прошлом году дошел на испанском «мастерсе» до четвертьфинала, где уступил будущему победителю турнира Алькарасу.

Интересно, что перед новой встречей Янник и Карен выбили соотечественников друг друга. В третьем круге Хачанов разобрался с итальянцем Флавио Коболли, а Синнер — с россиянином Павлом Котовым.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Проблемы Синнера

В начале матча у Янника вскрылась явная проблема — первая подача. Да и вторая не была столь надежной. В результате уже в первом гейме итальянец допустил двойную ошибку, но его спасала суетливость Карена на старте. Россиянин пытался форсировать, но атаки не были должным образом подготовлены.

Плохая подача и череда ошибок в розыгрышах все-таки привели к тому, что Карен в третьем гейме получил тройной брейк-пойнт. В этот момент Синнер перезагрузился. Как будто он берег подачу для нужного момента и на заказ представил ее публике. Четыре мощные первые, одна из которых стала эйсом, и один идеальный форхенд помогли итальянцу взять гейм.

Дальше уже пошла абсолютно равная и осторожная игра, в которой даже ошибки у теннисистов были одинаковые. Разве что у Карена никак не проходили укороченные, а Синнер в этом элементе был хорош. Но на общую картину это не влияло.

Дело двигалось к тай-брейку, как вдруг при счете 5:5 Янника неожиданно стала накрывать волна ошибок. Россиянин понял, что соперник потерял концентрацию (двойная на подаче явно об этом сигнализировала), и добавил напора. У соперника пропала не только подача, но и изящные дропшоты. Хачанов легко разгадал намерения итальянца, догнал укороченный и неотразимо пробил по линии, сделав брейк. На сет Карен подал без проблем, завершив гейм всухую.

Карен Хачанов. Фото Reuters

Убийственная реализация брейк-пойнтов

На вторую партию Синнер вышел с более агрессивным настроем. Даже двойная ошибка, которую он снова совершил на старте сета, не позволила потерять нужный фокус. А вот Карену короткий перерыв на пользу явно не пошел. Во втором гейме сетка стала для него стеной. В простых ситуациях мяч просто упирался в эту стену и не хотел лететь на сторону соперника. Итальянец заработал свой первый брейк-пойнт в матче и с первой попытки его реализовал. Причем за этот победный гейм Янник не совершил ни единого виннерса. Карен его просто подарил.

Дальше сет проходил под контролем Синнера. Он не сильно старался взять подачу россиянина, но и на своей шансов Хачанову не давал. Второй гейм так и остался определяющим в этой партии, хоть по итогу в статистических показателях разница была небольшой. Единственное, Янник стал значительно лучше относительно себя самого по сравнению с игрой в первой партии.

В начале решающего сета Карен демонстрировал блестящий теннис и, казалось, полностью доминировал над оппонентом. Он начал колотить форхендом так, что Синнер никак не мог достать до мячей, рискованно, но точно бил по линии. Хачанов играл лучше второй ракетки планеты! Тот чувствовал себя не в своей тарелке. Единственное и главное — Янника снова в критические отрезки вытаскивала подача, из-за чего россиянин никак не мог реализовать свои брейк-пойнты ни во втором гейме, ни в четвертом.

Спасшись в очередной раз, Синнер прибавил. И сам реализовал брейк-пойнт с первой попытки, Хачанов был обречен. Нет, он, конечно, бился и искал свои шансы, взял несколько красивых и трудных розыгрышей, но ровно столько, сколько позволил соперник. Тот в концовке партии свою стопроцентную реализацию брейк-пойнтов не испортил, оформив три из трех. У Карена же таких возможностей было шесть, но гейм на прием выигран только один — в первом сете.

Синнер установил новый личный рекорд в Мадриде и вышел в четвертьфинал. Хачанову, напротив, пусть он и потрепал фаворита, прошлогодние очки защитить не удалось.