Джоковича не пустили на соревнования в США. Что это меняет для Медведева?

Главный преследователь российского теннисиста исключен из сетки Индиан-Уэллса и не сможет играть до 4 апреля.

Вторая ракетка мира Новак Джокович не выступит на ближайших «мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами из-за своей антиваксерской позиции. До вчерашнего дня оставалась надежда, что Центр по контролю и профилактике заболеваний в США все-таки отменит правило обязательной вакцинации от ковида для въезжающих в страну иностранцев. Джокович был даже включен в сетку турнира в Индиан-Уэллсе, но теперь ее пришлось срочно менять. Это напомнило недавний Открытый чемпионат Австралии, где Новака тоже сняли в последний момент — опять же из-за его нежелания делать прививку. Впрочем, даже после отказа серб сохраняет теоретическую возможность вернуться на теннисный трон, если Даниил Медведев неудачно сыграет на американском харде.

Автоматически включили в заявку

«Хотя меня автоматически включили в заявку на турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, я понимал, что выступление на них маловероятно, — написал Джокович в социальных сетях. — Центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил, что правила не изменятся, поэтому я не смогу играть в США. Удачи тем, кто выступает в этих прекрасных турнирах».

В нижней части сетки Новака заменит болгарин Григор Димитров, который теперь получил 33-й номер «посева». Все «сеяные» теннисисты в Индиан-Уэллсе пропускают первый круг и начинают выступления со второго раунда (скорее всего, это произойдет не ранее субботы). Прежнее место Димитрова в сетке достанется теннисисту из квалификации. Все эти перестановки на руку, в частности, россиянину Андрею Рублеву, у которого теперь не будет звездных соперников вплоть до полуфинала. Разумеется, при условии удачной игры на ранних стадиях калифорнийского «мастерса».

Самое удобное покрытие

Что касается первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, то задач на Индиан-Уэллс для него снятие Джоковича не меняет. Ради сохранения звания первой ракетки мира нашему теннисисту по-прежнему очень желательно выходить в четвертьфинал. Это задача-минимум, в противном случае 21 марта Новак может вернуться на первую строчку рейтинга. В 1/32 финала Медведеву предстоит сыграть с победителем матча Томас Махач (Чехия) — Алексей Папырин (Австралия). Эта игра пройдет уже сегодня. А в случае успеха россиянина в первом матче в 1/16 его будет ждать кто-то из тройки: Филипп Крайинович, Душан Лайович (оба — Сербия) и Гаэль Монфис (Франция). Последний недавно жаловался на проблемы со здоровьем из-за неудачной вакцинации.

Ну а в 1/8 финала Даниилу может предстоять поединок с испанцем Роберто Баутистой Агутом или с его соотечественником Карлосом Алькарасом, действующим чемпионом юниорского финала ATP. Все перечисленные потенциальные соперники не самые простые, и у них в матче с Медведевым будет дополнительная мотивация, ведь Даниил впервые сыграет в статусе первой ракетки мира. Но хард — самое удобное покрытие для россиянина, а три победы на старте турнира — не самая великая задача для такого крутого игрока, как Медведев. Поэтому ему правильнее думать не о программе-минимум, а о возможном свидании в полуфинале с Рафаэлем Надалем, который в этом году уже дважды огорчил россиянина и становится для Даниила очень принципиальным конкурентом.

В прошлом году Медведев дошел на Индиан-Уэллсе (турнир из-за ковида проводился в октябре) только до 1/8 финала, где уступил в трех сетах Григору Димитрову. Но в целом на турнирах «мастерс» россиянин выступает довольно уверенно. Последние три сезона он выигрывал хотя бы один из них и в сумме взял на ATP 1000 уже четыре трофея. Другой вопрос, что на пик формы Даниил обычно выходит ближе к августу. А сейчас ему, ко всему прочему, придется играть в нейтральном статусе. Это может оказать на первую ракетку мира определенное воздействие, ведь он и раньше не был любимцем американской публики. С другой стороны, противодействие трибун порой мобилизует Даниила. Главное, чтобы в Индиан-Уэллсе обошлось без политических провокаций.