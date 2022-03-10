Джокович не смог попасть в США и объявил, что снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что снялся с турниров ATP в Индиан-Уэллсе и Майами, поскольку не смог получить разрешение на въезд в США.

«Несмотря на то, что меня автоматически включили в списки участников турниров в Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что мое попадание в США маловероятно.



Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил, что правила не изменились, поэтому я не смогу выступать в США. Удачи тем, кто будет участвовать в этих прекрасных турнирах», — написал у себя в Twitter Джокович.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I'd be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won't be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments ? — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022

Законодательство США запрещает въезд на территорию страны не привитым от коронавируса людям. Джокович, который категорически отказывается от прививки, уже пропустил по этой причине несколько турниров, в том числе Australian Open.