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Сегодня, 07:49

Джокович не смог попасть в США и объявил, что снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что снялся с турниров ATP в Индиан-Уэллсе и Майами, поскольку не смог получить разрешение на въезд в США.

«Несмотря на то, что меня автоматически включили в списки участников турниров в Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что мое попадание в США маловероятно.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил, что правила не изменились, поэтому я не смогу выступать в США. Удачи тем, кто будет участвовать в этих прекрасных турнирах», — написал у себя в Twitter Джокович.

Законодательство США запрещает въезд на территорию страны не привитым от коронавируса людям. Джокович, который категорически отказывается от прививки, уже пропустил по этой причине несколько турниров, в том числе Australian Open.

Теннис
Новак Джокович
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