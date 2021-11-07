Невероятный реванш в Париже. Джокович вытащил матч против Медведева, проиграв первый сет

Лучший теннисист России не смог выстоять психологически и оказался менее точным в решающие моменты.

Турнир ATP Rolex Paris Masters. Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 4:6, 6:3, 6:3

Если кто-то представляет Париж городом высокой культуры, недели моды и дягилевских сезонов, то на турнире АТР 1000 совсем иная атмосфера. Истошные крики под руку, смех трибун, радость от промахов — все атрибуты футбольного боления. Но за прошедшую неделю и Джокович, и Медведев должны были к этому привыкнуть. Более того, Даниил еще и отвечал зрителям, и не самыми пристойными жестами.

Последняя встреча двух титанов прошла на US Open, и тогда серб был бит россиянином. С тех пор Джокович пропустил все турниры до парижского и отдыхал, Медведев тоже берег себя. Но Париж — главное событие конца сезона до Итогового турнира в Турине 14-21 ноября. И все должно было прийти к их новой встрече. Новак оказался заряжен на реванш — он даже забыл сфотографироваться на обе стороны корта и убежал продолжать разминку. Даниилу пришлось напомнить ветерану о правиле.

Даниил разумно выбрал прием

Однако дебют остался за россиянином. Он выиграл жребий, выбрал прием — и не прогадал. Сразу чуть не взял гейм под ноль. Затем добавил второй на своей подаче, причем Джокович допустил четыре невынужденные ошибки подряд.

ONE set away from the title ??



Medvedev 6-4 Djokovic. #RolexParisMasters pic.twitter.com/VPXV2Txe0j — ATP Tour (@atptour) November 7, 2021

Но тем и силен в свои 34 суперсерб, что может себя вытащить за свои сербские уши из любой ситуации. И уже вскоре игра выравнялась, а Медведев допустил сухой обратный брейк. Причем последним очком стала двойная ошибка второй ракетки мира при активной помощи болельщиков.

Но все-таки Даня был лучше. Играл точнее, спокойнее и либо решал все своим форхендом, либо давал сопернику ошибаться в длинных розыгрышах. Так был сделан один из последующих брейков и так был выигран сет в решающей разборке при счете 5:4. Джокович никак не мог нащупать заднюю линию — отвечать в перестрелке ему было явно неудобно.

The perfect play ?@DaniilMedwed goes up a break on Djokovic in the first set!#RolexParisMasters pic.twitter.com/7iSw9ZA9nR — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

Опять второе дыхание Джоковича

Настоящий перелом наступил в четвертом гейме. Даниил уже было взял его очередным эйсом, но Новак запросил челлендж, и оказалось, что линейная судья на миллиметры ошиблась. После этого Джокович выдал сумасшедший розыгрыш, в котором спас несколько мертвых мячей, и заставил заколебаться Медведева (возможно, в обоих смыслах). Он послал мяч в аут, а затем дважды пробил в сетку. Парижане стоя приветствовали икону.

Такое ощущение, что нашему парню было скучно играть с преимуществом, и он собрался вновь, только когда замаячила угроза поражения. При счете 2:5 во втором сете выдал несколько розыгрышей, что даже сам серб поаплодировал в ракетку в знак уважения.

You know your drop shot is elite when not even Djokovic can get it ?@DaniilMedwed #RolexParisMasters pic.twitter.com/UFufGCW5gR — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

Однако вишенкой на торте стал следующий, 12-минутный девятый гейм. В нем было по несколько брейкпойнтов и геймболов, и Джокович, и Медведев подзуживали трибуны. Последнему не хватило для брейка совсем чуть-чуть — двух уверенных розыгрышей подряд. Как только серб был на грани потери подачи, он играл без шансов на удачный прием — гонял по линиям, комбинировал укороченные и удары по линиям. И все-таки взял сет.

Не реванш, но красивое возвращение

Если и можно было обыграть сегодня Джоковича, то надо было добивать его раньше. Теперь он расправил плечи, стал увереннее — а именно это было нужно, когда каждый гейм висел, как на тросе сетки. Медведев упустил два очередных своих гейма, ведя 40:15 и 30:0, и после этого бороться за титул стало почти невозможно. Он все-таки отыграл один брейк, но Джокович добился красивой победы.

NOVAK-ATION FROM TITLETOWN ???



The moment @DjokerNole won a record-breaking 37th Masters 1000 title vs Medvedev in Paris!#RolexParisMasters pic.twitter.com/m57J45xit8 — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

Конечно, это не реванш за US Open — сейчас оба играли для себя и, если позволите, для тенниса. Джокович взял свой 37-й «мастерс» в карьере и обошел по этому показателю Рафаэля Надаля. И это невероятно. Медведеву пожелаем взять свой реванш на более важном Итоговом турнире.

АТР анонсировала финал фразой: «Эти двое всегда создают что-то особенное». Эта серия точно продолжается.