Медведев разгромил Зверева. Впереди суперматч Даниила с Джоковичем

Борьбы в полуфинале не получилось, немец был уставшим и ломал ракетки.

Турнир ATP Rolex Paris Masters. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:2, 6:2

Полуфинал парижского «Мастерса» между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым был интересен по ряду причин. Во-первых, эти теннисисты разыграли между собой титул в прошлом году (в тяжелом трехсетовом матче сильнее был россиянин). Во-вторых, в этом году второй и четвертый номер рейтинга ATP встречались всего раз — в рамках ATP Cup в начале февраля (вновь победа была за Медведевым в трех партиях). С тех пор оба выдали множество выдающихся матчей, уверенно квалифицировались на итоговый в Турин, но друг с другом так и не пересекались. Очередная битва топ-игроков на любимом покрытии обещала подарить незабываемое зрелище. Увы, матч не оправдал ожидания нейтральных любителей тенниса. Даниил не заметил сопротивления Саши и вышел в первый финал после победы на US Open. Там его ждет Новак Джокович.

Сломанная ракетка

Болельщики на арене в Берси активнее поддерживали Зверева. Это и понятно. В пятницу Даниил играл против француза Юго Гастона и после очередного мощного свиста в свой адрес показал недовольным зрителям слоника. Он вальяжно вывернул оба кармана шорт и повернулся к толпе. Про слоника французы поняли все предельно четко, ведь всем известно, что находится у этого животного между ушами. Поэтому и в субботу практически любое выигранное очко Дани сопровождалось неодобрительным гулом.

Однако это было только на руку Медведеву, у которого накопился богатый опыт в подобном общении с публикой. В первом сете россиянин сделал ранний брейк, а потом еще раз взял подачу соперника при счете 4:2. Дальше немец уже не сопротивлялся. Большинство геймов партии доходил до «ровно», но там Медведев втягивал Зверева в длинные розыгрыши, которые зачастую выигрывал. Чувствовалось, что Саша был более уставшим после тяжелого четвертьфинала с Каспером Руудом.

Судьба второго сета решилась в третьем гейме. Счет был равный (1:1), Зверев уверенно держал свою подачу, но Даниил вытащил несколько тяжелейших мячей и довел дело до дьюса. Там он быстро получил брейк-пойнт, а в следующем розыгрыше Саша ошибся в легкой ситуации, плохо сыграв у сетки. Немца это так взбесило, что он разбил ракетку и долго не мог прийти в себя. После этого Даниил легко взял еще три гейма подряд, а завершил матч мощнейшей подачей. Игра продолжалось всего 80 минут.

Four. Games. Lost. ?



Defending champ @DaniilMedwed eases past Zverev 6-2 6-2 to set up a US Open final rematch with Djokovic!#RolexParisMasters pic.twitter.com/u5oQxVeo0t — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2021

Первый против второго

Медведев второй год подряд вышел в финал парижского «Мастерса», одержав седьмую победу в десяти матчах над соперниками из топ-10. Великолепный год, который было бы красиво завершить второй подряд победой в Берси и на итоговом. Сделать это, конечно, будет непросто. В воскресенье Даниила ждет Новак Джоковович, с которым у него пока отрицательный баланс в личных встречах (4:5). Зато последняя игра первого и второго номера рейтинга ATP закончилась в пользу россиянина. Два месяца назад Медведев обыграл великого серба в финале US Open.

С тех пор оба экономили силы. Даниил сыграл один матч на коммерческом Кубке Лэйвера и дошел до четвертьфинала Индиан-Уэллса. Для Джоковича «Мастерс» в Париже стал первым турниром после сражений в Нью-Йорке. А полуфинал Новака против поляка Хуберта Хуркача выдался сумасшедшим по накалу и закончился победой серба на тай-брейке в решающем сете. Благодаря выходу в финал Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года.