«Все увидят в Австралии, вакцинирован я или нет». Медведев заинтриговал фанатов

Лучший теннисист России — о хейтерах, жизни в Монако и желании выиграть Кубок Дэвиса.

Даниил Медведев отказался от участия в «ВТБ Кубке Кремля», сославшись на усталость, что вызвало большую критику со стороны российских фанатов. Несмотря на это, второй номер мирового рейтинга приехал в Москву, пообщался с журналистами и дал автограф-сессию. Кажется, что Медведев ответил на все, на что только можно было ответить.

Не расстроен, что не стал первой ракеткой мира

— Какого рода усталость, из-за которой вы пропустили «ВТБ Кубок Кремля»: больше физическая или психологическая?

— Иногда не хочется рассказывать, что происходит со своим телом. Была не только усталость, но и пара вещей в Индиан-Уэллсе с организмом, которые я не хочу раскрывать. В принципе, ничего серьезного, но я понимал, что не смогу выступить на «Кубке Кремля». В моральном плане я на подъеме. Физически тяжело в конце сезона, особенно учитывая, что, начиная с Олимпиады, я не возвращался домой. Я очень редко пропускал «Кубок Кремля» и турнир в Питере. У меня есть цель — выиграть в Москве, может, не один раз за свою карьеру. Но я понимал: если я здесь или в Питере выступлю, поставлю под угрозу концовку сезона. Моя команда считает, что эти турниры лучше пропустить, чтобы хорошо начать следующий сезон. Календарь в этом сезоне необычный: с Олимпиадой и коронавирусом все даты турниров поменялись.

— Какой можете дать прогноз относительно выступления наших теннисистов на «ВТБ Кубке Кремля»?

— Не удивлюсь, если мы увидим русский финал. Учитывая результаты Карена, Андрея и Аслана в этом году, скорее, будет ненормальным, если в решающем матче мы не увидим двух россиян. Не хочется говорить даже про зарубежных теннисистов, которых тут, естественно, много, они тоже крутые. Но надеюсь, что при своих трибунах наши сыграют успешно.

— У вас очень хороший сезон, но все-таки был небольшой шанс стать первым в мире. Разочарованы?

— Не очень расстроен, что не стал первой ракеткой мира. Но это всегда остается целью. Понятно, что Новак (Джокович. — Прим. «СЭ») что-то из турниров пропустил, но он выиграл три «Больших шлема». Будет честно, если он останется первым.

— Какая следующая цель в теннисе?

— Моя главная цель — совершенствоваться, выигрывать все, что можно. Хочу выиграть больше «Больших шлемов», стать первой ракеткой. Но и не давить на себя ментально. Невозможно побеждать на всех турнирах, никто не может выиграть 60 матчей подряд, но главное — продолжать совершенствовать свой теннис. Будет игра — будут победы.

— Федерер, Надаль и Джокович — кумиры, но смена поколений приходит. Как по-вашему, она еще идет или уже случилась?

— Как и все в жизни, доминирование «большой тройки» рано или поздно пройдет. Роджер и Рафа завершили сезон досрочно, у них травмы, их не было на US Open, это факт. Но по-прежнему из 20 последних «Шлемов» 17 или 18 выиграли именно они. Они трое — величайшие теннисисты в истории. Из-за того, что они стареют, нам чуть легче стало с ними играть, в этом плане нам повезло.

Мы единственные спортсмены, которые играют 11 месяцев в году

— Помог ли опыт игры на других «Шлемах» выиграть US Open в этом году?

— Да, на сто процентов. Для меня опыт — это ключевая вещь. Я не тот человек, которому все удается сделать с первого раза. Люблю извлекать уроки как из ошибок, так и из позитивного опыта. Помню, что, когда выходил на финал Australian Open, у меня была серия из 21 победы. Думал, что будет достаточно показать свой лучший теннис, но потом понял, что это не так. Нужно более тщательно готовиться к финалам «Больших шлемов». На US Open я с самого первого очка попытался показать менталитет победителя. С самого первого очка я играл уже по-другому.

— Будете ли вы вакцинироваться для участия на Australian Open?

— Мне понравилось то, что сказал Новак. Он принял решение оставлять это для себя. Теннис — это тяжелый спорт, любое преимущество, которое ты можешь дать сопернику, играет против себя. Поэтому я оставляю свои медицинские показатели втайне. Мы знаем, что для участия на Открытом чемпионате Австралии нужен либо двухнедельный карантин, либо вакцинация. Здесь легкий ответ — все увидят в Австралии, вакцинирован или нет. Все, что я могу сказать, — я хочу там сыграть.

— У вас много личных целей на конец сезона. Что думаете о командных? У нас сильный состав на Кубке Дэвиса. Есть ли победа на нем в приоритетных задачах?

— Я буду играть на Кубке Дэвиса. Мы хотим с ребятами его завоевать. В прошлом году обидно уступили в полуфинале, но мы выиграли ATP Cup. Взяли первый командный титул, хотим добавить в копилку и Кубок Дэвиса. Но надо сказать, что теннисисты — единственные спортсмены, которые играют 11 месяцев в году. Финал Кубка Дэвиса — 5 декабря, а 25-26 декабря уже будут отправляться самолеты в Австралию. Ты в каком-то смысле должен делать выбор. Или хочешь чуть-чуть отдохнуть на пляже, но тогда ты не сможешь подготовиться к сезону. Или нормально подготовишься к сезону, но будешь выжат. Однако это не отменяет, что мы очень хотим победить на Кубке Дэвиса. Считаю, что у нас самая сильная команда в мире. У нас четыре игрока в топ-30. Ни у кого такого больше нет.

Во время карьеры живу в Монако, потом вернусь в Россию

— Как вы воспринимаете хейт в соцсетях из-за того, что отказались от участия в турнирах в России?

— Чем известнее ты становишься, тем больше критики получаешь. Ты не можешь нравиться всем. Я видел много слов поддержки и в связи с неучастием на «Кубке Кремля». Понимаю, что многим людям было обидно. Но больше видел слова поддержки. Даже если ты выиграл US Open, люди все равно за что-то будут тебя хейтить. Мне просто приятно видеть, что в основном россияне меня поддерживают.

— Кажется, Карамзин сказал: «Если б не было России, первой страной, в которой я хотел бы жить, была бы Франция». А поэт Маяковский сказал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва».

— Мне нравятся эти две фразы. Я живу в Монако, тренируюсь во Франции, вся моя команда — французы ради построения моей карьеры. Скорее всего, всю карьеру я буду жить за границей. Основные причины две: транспорт (доехать на тренировки и обратно без пробок) и климат (круглый год могу играть на открытом воздухе). В Москве в декабре это невозможно. После карьеры, скорее всего, буду жить в России.