Стальные нервы Медведева помогли побороть французскую публику

Лучший теннисист России сделал еще один шаг к защите титула.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Юго Гастон (Франция, Q) — 7:6 (9:7), 6:4

Вывеска сегодняшнего матча — вторая ракетка мира против 103-й — задавала определенный настрой на некую пропасть по уровню игроков, но ее не было. Все из-за активно стадиона в Париже, который был на стороне своего соотечественника. Юго Гастон, который вчера последним квалифицировался на молодежный итоговый турнир в Милане, показал невероятный теннис, и, как любят говорить в России, потерпел «достойное поражение». Зато Даниил Медведев в полуфинале парижского «Мастерса». В этот раз обошлось без поцелуев.

Даниил — крепкий орешек — Медведев

Даниил живет в Монако, вся его команда — французы, в связи с чем он свободно говорит на языке Жюля Верна. В конце каждого матча парижского турнира Медведев посылал зрителям воздушные поцелуи в благодарность за поддержку, но так как сегодняшним соперником Даниила был чистейший француз, аудитория не была настроена против россиянина. Улюлюканье при каждой ошибке, постоянные выкрики на подаче и скандирование «Юго Гастон!» немного пошатнули нервы Медведева. Примерно такая же картина была у Гастона с Карлосом Алькарасом в предыдущем круге. При помощи зрителей Гастон ушел с 0:5 на 7:5, выиграв 19 розыгрышей подряд. Молодой испанец даже заплакал.

Раннее Даня и Юго не играли друг против друга, поэтому на приеме россиянину пришлось приспособиться к стилю игры француза: рваный темп и постоянные укороченные удары. Перманентно меняя скорости и играя достаточно нетривиально, Гастон пытался заставить ошибиться оппонента, но россиянин — крепкий орешек. Лучший теннисист России отыграл три сет-бола под гул стадиона и взял первую партию.

Во втором сете Гастон чуть психологически просел, он стал медленнее двигаться, как будто ноги его больше не держали. Для Дани все было благоприятно, он начал читать игру молодого соперника. Проблемы начались только при счете 4:0, когда казалось, что уже все решено, но затем россиянин проиграл 3 гейма подряд. Питаясь энергетикой стадиона, Юго хотел довести и вторую партию до тай-брейка. Он потрясающе играл в ответственные моменты. Ему нечего было, терять, он играл в свое удовольствие. Даниил взял все эмоции в кулак, полностью отключился от стадиона и хладнокровно реализовал третий матчбол. Сегодня Медведев показал свою не самую лучшую игру, но главное — результат: полуфинал «Мастерса», на котором ему надо еще защитить титул.

Природное чувство мяча

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в свою очередь считает, что Дане лучше сконцентрироваться на Итоговом турнире, который он выиграл в прошлом году.

— Хороший матч с точки психологии, — отметил «СЭ» глава ФТР. — Для Дани важно обрести спокойствие перед итоговым турниром. Следующий соперник Медведева, скорее всего, будет Зверев. Это будет в любом случае тяжелый матч. Возможно, где-то нужно себя немного приберечь. Итоговый турнир, наверное, должен стоять в приоритет.

О Гастоне можно сказать только положительные вещи. У него колоссальное чувство мяча, которое не наработаешь, оно природное. Матч сегодня получился очень упорный и интересный, с большим количеством захватывающих розыгрышей и невероятных ударов. И все это не из-за ошибок Медведева, а благодаря качественному теннису Юго, ну и, конечно, благодаря зрителям. С предвкушением ждем молодежный Итоговый турнир, на котором, помимо Гастона, будет Музетти, Оже-Альяссим и Алькарас.

Потенциальный соперник Даниила по полуфиналу определится в противостоянии между Александром Зверевым (повторение прошлогоднего финала) и Каспером Руудом. Оба теннисиста находятся в очень хорошей форме, несмотря на конец сезона, и оба примут участие на Итоговом турнире. Саша давно считается топовым игроком. Только в этом сезоне он выиграл 4 титула ATP, включая два «Мастерса». Каспер хоть игрок более молодой, но уже дебютировавший в топ-10. Независимо от полуфинального оппонента, легко Даниилу не будет.