Медведев и Рублев пострадали от своих. В Мадриде лидеры нашего тенниса не справились с россиянами

Аслан Карацев и Карен Хачанов обыграли более звездных соотечественников и вышли в четвертьфинал «мастерса».

«Мастерс». Мадрид (Испания). Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия, 10) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 7:6 (10:8), 6:4

Аслан Карацев (Россия) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (7:1), 6:4

По воле жребия еще до начала матчей четвертого круга «мастерса» в Мадриде все знали, что в четвертьфинал выйдут двое россиян — не больше и не меньше! Дело в том, что судьбу путевок в четвертьфинальной стадии наши теннисисты решали между собой. И решили нетривиально — фавориты Даниил Медведев и Андрей Рублев проиграли соответственно Аслану Карацеву и Карену Хачанову. Так что в Мадриде в российском мужском теннисе произошла, можно сказать, смена караула.

Рублев колотил скамейку

Впрочем, нельзя сказать, что перед российскими дерби Хачанов и даже Карацев были явными аутсайдерами. Нет, было понимание, что шансы у Карена и Аслана отнюдь не мизерные с учетом качества их тенниса на данный момент. Многое должны были решить нюансы, ключевые розыгрыши. И встреча Карена с Андреем первым запуском на центральном корте это наглядно подтвердила. По сути, получилось зеркальное отображение апрельской игры двух друзей и напарников (в парном разряде, кстати, Рублев и Хачанов уже дошли в Мадриде до четвертьфинала) в 1/8 финала «мастерса» в Монте-Карло.

Карен Хачанов (слева) и Андрей Рублев. Фото Reuters

Тогда, напомним, первая партия завершилась тай-брейком, где Рублев повел 5:1, а затем и добрался до победы в матче. Сейчас же судьба стартового сета также завершилась в 13-м гейме. И вновь Андрей имел прекрасные шансы получить солидное преимущество — как по счету, так и психологическое. Рублев, выигравший 10 из 11 последних матчей, вел 5:2, затем 6:4 и имел двойной сетбол, но не дожал, затем сам отыграл два сетбола. Однако в третий раз этого сделать не смог и ментально сорвался.

И если тройной брейк-пойнт в первом гейме второго сета победитель «мастерса» в Монте-Карло отыграл, то при 1:1 с задачей не справился. Допустив грубую ошибку, стоившую важнейшего гейма, Андрей не выдержал — дважды энергично бросил ракетку (она, кстати, не сломалась), после чего на переходе еще и поколотил рукой скамейку, на которой сидел. Любопытно, что подобная встряска помогла ему во втором сете матча в Монте-Карло, но сейчас ничего изменить в лучшую сторону не удалось. Пусть при 3:2 Хачанову пришлось отыгрывать брейк-пойнт, он сдюжил, а при 5:4 уверенно подал на матч.

Таким образом, Карен вышел вперед в личном противостоянии с Рублевым — он ведет 3:2 по личным встречам. Что не менее важно, 26-летний россиянин впервые добрался до четвертьфинала на грунтовом «мастерсе». «Тай-брейк стартовой партии был решающим, как и несколько недель назад в Монте-Карло. Тогда Андрей выиграл первый сет и поверил в себя, сейчас это сделал я. Конечно, нам всегда тяжело играть друг с другом, поскольку мы прекрасно знакомы, тренируемся вместе много лет, а дружба добавляет нервозности в очных встречах», — прокомментировал Хачанов исход противостояния в интервью на корте. Он также добавил, что в этом году на грунте, особенно в Мадриде, он немного изменил тактику и стратегию, и это пока работает в плюс. Как бы то ни было, впереди у Карена четвертьфинал с лучшим в матче испанца Карлоса Алькараса и Александра Зверева из Германии.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Медведев жаловался на корт и зрителей

В свою очередь, Карацев с учетом квалификации выиграл уже шестой матч подряд. Причем победил не кого-нибудь, а Медведева. Два года назад Аслан уже обыгрывал Даниила на грунтовом «мастерсе» — это случилось в двух партиях в Риме. Но тогда Карацев находился на взлете после своего сенсационного полуфинала Открытого чемпионата Австралии, сейчас же он начал этот турнир 121-м в мировом рейтинге. Тем не менее в Мадриде Аслан наконец-то «поймал волну». И теперь уже гарантированно вернется в топ-100.

В дебюте матча Даниил первым сделал брейк (при 1:1), но сразу же отдал свою подачу. Он никак не мог приспособиться к мощной игре Карацева. Даже потрясающие навыки защиты не помогали найти противоядие убийственному форхенду Аслана. Причем процент брака при мощнейших ударах справа у Карацева был крайне низок. Даниил попробовал перевести игру налево, но и там Аслан действовал стабильно, а по возможности забегал под право и выбивал с корта соотечественника роскошными обратными кроссами.

Все это явно бесило лидера чемпионской гонки, выплеснувшего раздражение на тай-брейке при 1:4. Медведев, чтобы выпустить пар, стукнул мячом о рекламный бортик, после чего публика неодобрительно загудела. В ответ россиянин обиделся, сел в кресло и начал было отказываться продолжать. Но все же вскоре передумал, пусть и отдал еще три розыгрыша подряд, а с ними и партию. После проигранной партии Даниил вызвал супервайзера и пожаловался ему на слишком неудобный второй корт — в отличие от центральной арены он более компактный, что мешало Медведеву отходить при приеме максимально далеко.

Однако, как и предполагалось, корт россиянину по ходу встречи менять никто не стал — матч продолжился, а вскоре (при 2:2) Даниил потерял свою подачу. После чего Карацев не позволил третьей ракетке мира даже надеяться на обратный брейк. Так Медведев потерпел всего лишь пятое поражение в нынешнем сезоне.

«Чувствую себя прекрасно, играю хорошо. Да, в прошлом сезоне не показывал достойный теннис, но сейчас счастлив, что демонстрирую на корте. Посмотрим, что будет дальше», — прокомментировал Карацев в интервью после дерби. В четвертьфинале Карацев сыграет с лучшим в матче китайца Чжан Чжичжэня и американца Тейлора Фритца.