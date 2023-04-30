Российские теннисисты непобедимы в Мадриде. Исторический «мастерс» для наших игроков

Но дальше потери неизбежны из-за предстоящих дерби.

«Мастерс». Мадрид (Испания). Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Йосихито Нисиока (Япония, 28) — 6:2, 7:5.

Карен Хачанов (Россия, 10) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 20) — 7:5, 4:6, 6:4.

Удивительные и вместе с тем очень приятные для российского мужского тенниса события разворачиваются на «мастерсе» в Мадриде. Сразу шестеро россиян, включая троих квалифаев, дошли до третьего круга престижнейшего турнира на испанском грунте, то есть попали в число 32 лучших. Мало того, Андрей Рублев и Карен Хачанов уже оформили себе проход и в четвертый круг. Таким образом, в основной сетке Мадрида наши соотечественники одержали уже 11 побед при одном-единственном поражении. Но теперь не обойтись без российских дерби — в первом Даниил Медведев сыграет с Александром Шевченко, во втором — встретятся Рублев с Хачановым.

Квалифаи наступают

Если в женском теннисе большим количеством участниц топ-турниров из России не удивишь, то у мужчин сам по себе факт выступления семи соотечественников в основной сетке «мастерса» является нерядовым событием. А чтобы еще и шестеро из них добрались до третьего круга — совсем недавно представить было практически невозможно, ведь в обойме находились только Медведев, Рублев, Хачанов и в сезоне-2021 Аслан Карацев. Но теперь «вторая волна» российского мужского тенниса выглядит все более перспективно. Эти ребята не просто способны играть с лучшими, они их уже обыгрывают. Причем весьма уверенно.

Роман Сафиуллин, Шевченко и Карацев прошли в Мадриде сито квалификации, Павел Котов, хотя и успел угодить в скандал с оскорблениями в адрес мамы, также получил место в основной сетке, пусть и как «лаки лузер». Именно Котов, кстати, и стал на первой неделе «мастерса» в столице Испании единственным нашим проигравшим. Зато Сафиуллин, Шевченко и Котов умудрились на троих в основной сетке проиграть только один сет из 13. Роман сперва переиграл в трех партиях прекрасного грунтовика Николаса Джарри из Чили, а затем выбил в двух сетах 17-ю ракетку мира американца Томми Пола, заставив вспомнить свои подвиги на ATP Cup 2022 года. Мало того, теперь 25 летний россиянин 1 мая сыграет с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом — опасным соперником, но отнюдь не непроходимым.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Рублев и Хачанов сыграют на втором «мастерсе» подряд

Карацев, в свою очередь, наконец-то начал приходить в себя после затяжного спада, начавшегося у него чуть больше года назад. Аслан впервые за 15 с лишним месяцев выиграл четыре (с учетом двух побед в квалификации) матча подряд, обыграв в основной сетке серба Ласло Дьере и Ботика Ван де Зандшульпа из Нидерландов, которому, кстати, он почти без борьбы уступил неделей ранее в Мюнхене. Да и в матче за выход в четвертый круг еще ждет вполне посильный оппонент — австралиец Алекс де Минаур.

Что касается Шевченко, то Александр при моральной поддержке своей подруги Анастасии Потаповой и вовсе впервые в карьере выиграл два матча на уровне ATP подряд. Причем сразу на «мастерсе», да как мощно — в играх с американцем Джей Джей Вольфом и чехом Иржи Лехечкой он проиграл в общей сложности лишь десять геймов. А Лехечке и вовсе отдал только два гейма. Правда, в третьем круге Шевченко вышел на второго «сеяного» и своего хорошего друга Медведева — тут ему придется, конечно, очень непросто.

Еще одно российское дерби пройдет на «мастерсе» в Мадриде в четвертом круге. А может, и два, ведь победитель встречи Медведева и Шевченко может попасть на Карацева. Но пока гарантированно сыграют между собой только Рублев с Хачановым. Карен 30 апреля сломил сопротивление в трех партиях очень неудобного для себя соперника — испанца Роберто Баутисты Агута, которому уступал по личным встречам 2:6. Рублев в двух партиях победил Йосихито Нисиоку, который поднял себе настроение, пожалуй, только тем, что в один из моментов четырежды подряд при подаче задел трос. По личным встречам у хороших друзей Андрея и Карена счет равный (2:2), но на предыдущем «мастерсе» в Монте-Карло победил как раз Рублев, который затем и завоевал свой дебютный титул такого уровня. Вообще же в нынешнем грунтовом сезоне Андрей выиграл 10 матчей из 11.

Анастасия Потапова. Фото Global Look Press

Не Миррой единой

Впрочем, не следует, конечно же, забывать и о достижениях на проходящем в Мадриде параллельно «мастерсу» женском турнире WTA 1000. О подвигах Мирры Андреевой, на этой неделе справившей 16-й день рождения, мы уже рассказывали, но не стоит забывать и о других успехах. В третий круг (32 участницы) пробились сразу семь россиянок — помимо Мирры это Людмила Самсонова, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.

Причем Самсонова и Андреева вышли в четвертый круг 29 апреля, а в первой половине 30 апреля к ним присоединилась и Касаткина, уверенно обыгравшая в двух партиях украинку Лесю Цуренко (та, само собой, проигнорировала рукопожатие у сетки). Теперь Касаткиной предстоит российское дерби с Кудерметовой, которая победила Потапову (7:6 (7:3), 5:7, 6:3).