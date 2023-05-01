Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения

В третьем сете Александра Шевченко подвели в Мадриде судороги ног.

«Мастерс» в Мадриде. Третий круг

Даниил Медведев (Россия) — Александр Шевченко (Россия) — 4:6, 6:1, 7:5

Даниил Медведев снова сыграл на главном корте Мадрида первым запуском. На этот раз — новый соперник, с которым россиянин никогда раньше в официальным матчах не встречался. Соотечественник Александр Шевченко недавно закрепится в первой сотне рейтинга ATP благодаря успешному прохождению квалификации и двум победам в столице Испании.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Первая игра на корте, но не первая — вообще

Для Медведева «мастерс» в Мадриде — возможность вернуться на вторую строчку рейтинга. При определенных обстоятельствах — своем успешном выступлении и неудачном результате Карлоса Алькараса. Даниил и Александр отлично знают друг друга, но на корте карьера их не сводила. Хотя Шевченко в текущем сезоне выиграл два «челленджера» и в Мадриде легко прошел четвертьфиналиста Australian Open Иржи Лехечку, в матче фаворитом считался Медведев. На его счету в этом году — уже четыре титула, включая один «мастерс».

Лично с Медведевым Шевченко хорошо знаком. Можно сказать, что они приятели — теннисисты частенько играли между собой в интернете. Хобби обоих — компьютерные игры. В пандемию, когда теннисный тур встал на паузу, у Даниила и Александра был особый распорядок дня — проснуться, почистить зубы, позавтракать и играть несколько часов подряд.

— Я очень люблю компьютерные игры, — рассказал Шевченко официальному сайту ATP. — Иногда играем с Даниилом Медведевым, когда мы на связи. Когда общаемся, параллельно играем в Rainbow Six Siege и FIFA. [В FIFA] я обычно выбираю «Манчестер Юнайтед», а он — «Баварию», потому что за нее болеет. Сейчас получается не так часто из-за плотного графика. Только когда у нас обоих выходные. Помню, в ковидные времена мы играли вместе так много, до безумия. Сперва просыпались, потом шли чистить зубы, завтракать, а дальше садились и играли не знаю сколько часов. Даже не хочется это произносить!

Александр Шевченко и Даниил Медведев. Фото Reuters

Сюрпризы от Шевченко

Шевченко не так прост — первый сет он взял достаточно уверенно. Четыре гейма подряд, выигранные Александром, и множество ошибок Даниила на задней линии говорят не только о плохой игре первой ракетки России, но и о хорошем самочувствии Шевченко. Показалось даже, что сейчас Медведеву повесят «баранку». Но Даниил включился и едва не отыграл все преимущество соперника. С первого раза Саша подать на сет не сумел, хотя два сетбола оформил. Взять сет удалось только со второй попытки.

После Медведев повздорил со зрителями: те начали свистеть, Даниил — прикладывать палец к уху, еще сильнее заводя публику. Как мы уже знаем, такое бодрит самого россиянина и позволяет ему подпитываться негативными эмоциями. Главный шоумен тура — Ник Кирьос — мог бы составить россиянину конкуренцию в части конфликтов с трибунами, но у австралийца травма.

Второй сет не стал украшением матча — полный разгром от Медведева. Шевченко выиграл один гейм, но, честно говоря, казалось, что Даня в этот момент немного поддавался. В предпоследнем гейме после удара Александра что-то пошло не так с сеткой или же с оборудованием на ней. Специалисты вместе с арбитром на вышке долгое время чинили устройство, а теннисисты в это время взяли небольшую передышку. Далее в некоторых геймах борьба получилась упорной, Дане нужно было несколько брейк-поинтов, чтобы выиграть их, но все закончилось победой в сете первой ракетки страны.

Все решил третий сет — в сумме теннисисты провели на корте больше двух с половиной часов. Медведев уступал в решающей партии, но за счет опыта и характера сумел догнать Шевченко. Играли неровно — серии ошибок сменялись крутыми розыгрышами. После того как счет сравнялся, Даниил уступал 0:40 на своей подаче. Вытащил и ее. Потом еще у Александра начались судороги ног, так что исход матча был практически решен. Шевченко поборолся в концовке, но окончательно вернуться в игру не сумел.

Дальше Даниил встретится либо с еще одним россиянином — Асланом Карацевым, либо с австралийцем Алексом де Минором. Следующая встреча Медведева намечена на 2 мая.