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Рублев оскорбил судью и проиграл. А Хачанова ограбили, но он в четвертьфинале

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Итоги насыщенного дня для российских теннисистов на турнире в Гамбурге.

Турнир в Гамбурге
Женщины. Четвертьфинал
Анастасия Потапова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — 6:1, 6:3
Мужчины. Второй круг
Франсиско Серундоло (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:4, 6:2
Карен Хачанов (Россия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:3, 7:5
Аслан Карацев (Россия) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — 3:6, 6:3, 6:4

На турнире в Гамбурге в четверг состоялось несколько матчей с участием россиян. В мужской одиночке выступили почти все ведущие отечественные теннисисты, за исключением Даниила Медведева. А у женщин Анастасия Потапова играла с чемпионкой «Ролан Гаррос» прошлого года Барборой Крейчиковой из Чехии. Дальше Настя в паре с Яной Сизиковой отправилась бороться против американок Софи Чанг и Анджеды Куликов в парном разряде, а у Карена Хачанова и Андрея Рублева был запланирован матч против первых ракеток турнира Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса.

Перелом в матче Карацева и быстрая победа Потаповой

Аслан Карацев и Анастасия Потапова первыми начинали играть в Германии. Потапова быстро расправилась с 19-й ракеткой мира (на данный момент) — для этого ей потребовался всего час. При этом играла россиянка не то чтобы блестяще — не сделала ни одного эйса, три раза допустила двойную, проиграла Крейчиковой процент первой подачи. Но активнее играла на приеме, реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов и в целом набрала побольше очков. Барбора же, видимо, никак не может восстановиться от травм и выступает ниже своих возможностей. Тем не менее Настю это никак не касается: она — в полуфинале в одиночке. В паре теннисистка, кстати, вообще могла пробиться в финал — в первом сете соперники получили от Сизиковой и Потаповой «баранку», но потом смогли перевернуть ход матча и выиграть.

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Карацев продолжает бороться, но с переменным успехом — он с трудом победил Даниэля-Элаи Галана, 113-ю ракетку мира. При этом россиянин проиграл первый сет, так что стало казаться, что сейчас так же пройдет и второй, а с ним и весь матч. Аслан собрался, хотя у него очень уж низкий процент первой подачи — всего 52%, вторую подачу он выигрывал только в 48%, а двойных ошибок набралось целых шесть штук. При этом у соперника — ни одной. Общее соотношение выигранных очков примерно равно — в общем, не самый сильный матч Карацева, что, впрочем, отражает состояние Аслана в этом сезоне.

Срыв Рублева и ограбление Хачанова

А вот Андрея Рублева дальше в Германии в одиночном разряде мы не увидим. Россиянин резво начал матч, сделав брейк практически сразу же, и повел 3:0 и 15:40 на подаче Франсиско Серундоло. Но с аргентинцами Рублеву пока что не везет — после этого соперник сумел отыграться, а потом и сделать обратный брейк. В какой-то момент аргентинец принял в аут, но судья на вышке решил, что очко нужно переиграть. Ему показалось, что зрители что-то крикнули с трибун и отвлекли Серундоло. Андрей попытался побороться и даже еще раз взял подачу соперника, но дальше игра развалилась.

Второй сет получился более коротким — Франсиско сразу ушел в отрыв, поведя 5:1 и не давая Рублеву никаких шансов. Россиянин же за матч совсем разнервничался и сорвался — назвал судью тупым, попытался саркастически пожать ему руку, был оштрафован на очко. В дальнейшем россиянин хотел было закинуть мяч на трибуны, но не стал этого делать из-за угрозы потерять целый гейм и ограничился тем, что решил его просто съесть (или укусить). Ничего выдающегося в игре не получилось, хотя начало было многообещающим, но Рублев запомнится немцам своим срывом.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Карен Хачанов последним из россиян начал играть в одиночке, но еще перед этим о нем заговорили. Оказалось, что в четверг теннисиста ограбили, причем залезли даже в сейф. Ракетку и кроссовки похитители, видимо, пожалели, так что на корт Хачанов вышел, но настроение у него, вероятно, было не из лучших. «Карен на этой неделе играет на турнире в Гамбурге, у него наладилась игра, он чувствует себя превосходно, но в четверг произошло крайне неприятное событие: номер Карена обчистили грабители, вытащили всё даже из сейфа. Сейчас специальные службы принимают меры по идентификации грабителей», — рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

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Хачанов начал матч против итальянца Фабио Фоньини очень неуверенно — проиграл три очка на своей подаче и рисковал тут же отдать гейм сопернику. Но потом расподавался и сам мощно атаковал, а итальянец допустил двойную. Дальше преимущество только увеличивалось, пока Карен не начал допускать некоторые неточности и не упустил преимущество. К счастью для россиянина, в следующем затяжном гейме не выдержал Фоньини, и после серии ошибок Хачанов снова вышел вперед. Концовка сета осталась за россиянином.

Дальше пошла равная борьба — два непростых гейма на подачах теннисистов, где у каждого мог быть брейк. В итоге не случилось — и решающим стал только 11-й гейм, где итальянец ошибся по длине, потом с форхенда и наконец пробил в сетку. Просто так Фабио не сдался и начал гонять Хачанова по корту, но загнанным в итоге оказался Фоньини. А Хачанов, несмотря на неудачное начало дня и ограбление, вышел в следующую стадию. С Рублевым теперь он не встретится, так как Андрей вылетел, но может сыграть с Карацевым — для этого обоим надо выходить в полуфинал.

Теннис
Анастасия Потапова
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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