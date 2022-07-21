Рублев оскорбил судью и проиграл. А Хачанова ограбили, но он в четвертьфинале

Итоги насыщенного дня для российских теннисистов на турнире в Гамбурге.

Турнир в Гамбурге

Женщины. Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — 6:1, 6:3

Мужчины. Второй круг

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:4, 6:2

Карен Хачанов (Россия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:3, 7:5

Аслан Карацев (Россия) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — 3:6, 6:3, 6:4

На турнире в Гамбурге в четверг состоялось несколько матчей с участием россиян. В мужской одиночке выступили почти все ведущие отечественные теннисисты, за исключением Даниила Медведева. А у женщин Анастасия Потапова играла с чемпионкой «Ролан Гаррос» прошлого года Барборой Крейчиковой из Чехии. Дальше Настя в паре с Яной Сизиковой отправилась бороться против американок Софи Чанг и Анджеды Куликов в парном разряде, а у Карена Хачанова и Андрея Рублева был запланирован матч против первых ракеток турнира Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса.

Перелом в матче Карацева и быстрая победа Потаповой

Аслан Карацев и Анастасия Потапова первыми начинали играть в Германии. Потапова быстро расправилась с 19-й ракеткой мира (на данный момент) — для этого ей потребовался всего час. При этом играла россиянка не то чтобы блестяще — не сделала ни одного эйса, три раза допустила двойную, проиграла Крейчиковой процент первой подачи. Но активнее играла на приеме, реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов и в целом набрала побольше очков. Барбора же, видимо, никак не может восстановиться от травм и выступает ниже своих возможностей. Тем не менее Настю это никак не касается: она — в полуфинале в одиночке. В паре теннисистка, кстати, вообще могла пробиться в финал — в первом сете соперники получили от Сизиковой и Потаповой «баранку», но потом смогли перевернуть ход матча и выиграть.

Карацев продолжает бороться, но с переменным успехом — он с трудом победил Даниэля-Элаи Галана, 113-ю ракетку мира. При этом россиянин проиграл первый сет, так что стало казаться, что сейчас так же пройдет и второй, а с ним и весь матч. Аслан собрался, хотя у него очень уж низкий процент первой подачи — всего 52%, вторую подачу он выигрывал только в 48%, а двойных ошибок набралось целых шесть штук. При этом у соперника — ни одной. Общее соотношение выигранных очков примерно равно — в общем, не самый сильный матч Карацева, что, впрочем, отражает состояние Аслана в этом сезоне.

Срыв Рублева и ограбление Хачанова

А вот Андрея Рублева дальше в Германии в одиночном разряде мы не увидим. Россиянин резво начал матч, сделав брейк практически сразу же, и повел 3:0 и 15:40 на подаче Франсиско Серундоло. Но с аргентинцами Рублеву пока что не везет — после этого соперник сумел отыграться, а потом и сделать обратный брейк. В какой-то момент аргентинец принял в аут, но судья на вышке решил, что очко нужно переиграть. Ему показалось, что зрители что-то крикнули с трибун и отвлекли Серундоло. Андрей попытался побороться и даже еще раз взял подачу соперника, но дальше игра развалилась.

Второй сет получился более коротким — Франсиско сразу ушел в отрыв, поведя 5:1 и не давая Рублеву никаких шансов. Россиянин же за матч совсем разнервничался и сорвался — назвал судью тупым, попытался саркастически пожать ему руку, был оштрафован на очко. В дальнейшем россиянин хотел было закинуть мяч на трибуны, но не стал этого делать из-за угрозы потерять целый гейм и ограничился тем, что решил его просто съесть (или укусить). Ничего выдающегося в игре не получилось, хотя начало было многообещающим, но Рублев запомнится немцам своим срывом.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Карен Хачанов последним из россиян начал играть в одиночке, но еще перед этим о нем заговорили. Оказалось, что в четверг теннисиста ограбили, причем залезли даже в сейф. Ракетку и кроссовки похитители, видимо, пожалели, так что на корт Хачанов вышел, но настроение у него, вероятно, было не из лучших. «Карен на этой неделе играет на турнире в Гамбурге, у него наладилась игра, он чувствует себя превосходно, но в четверг произошло крайне неприятное событие: номер Карена обчистили грабители, вытащили всё даже из сейфа. Сейчас специальные службы принимают меры по идентификации грабителей», — рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Хачанов начал матч против итальянца Фабио Фоньини очень неуверенно — проиграл три очка на своей подаче и рисковал тут же отдать гейм сопернику. Но потом расподавался и сам мощно атаковал, а итальянец допустил двойную. Дальше преимущество только увеличивалось, пока Карен не начал допускать некоторые неточности и не упустил преимущество. К счастью для россиянина, в следующем затяжном гейме не выдержал Фоньини, и после серии ошибок Хачанов снова вышел вперед. Концовка сета осталась за россиянином.

Дальше пошла равная борьба — два непростых гейма на подачах теннисистов, где у каждого мог быть брейк. В итоге не случилось — и решающим стал только 11-й гейм, где итальянец ошибся по длине, потом с форхенда и наконец пробил в сетку. Просто так Фабио не сдался и начал гонять Хачанова по корту, но загнанным в итоге оказался Фоньини. А Хачанов, несмотря на неудачное начало дня и ограбление, вышел в следующую стадию. С Рублевым теперь он не встретится, так как Андрей вылетел, но может сыграть с Карацевым — для этого обоим надо выходить в полуфинал.