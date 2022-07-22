Дальше без россиян. Хачанов и Карацев остались без полуфинала в Германии

В пятницу выступления в Гамбурге завершили все российские теннисисты.

Турнир ATP Hamburg European Open

Четвертьфиналы. Мужчины

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4)

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 6:0, 6:2

Полуфинал. Женщины

Анетт Контавейт (Эстония, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 7:5

Пятница на представительном грунтовом турнире в немецком Гамбурге стала явно не российским днем — Анастасия Потапова не смогла выйти в финал женских соревнований, Карен Хачанов и Аслан Карацев выбыли в четвертьфинале в мужской сетке.

Вторая серия

Карацев дошел до четвертьфинала вторую неделю подряд. На турнире в Бостаде он на этой стадии уступил как раз Франсиско Серундоло. Тогда первая партия вышла равной, а во второй Аслан расклеился. Кстати, если тогда теннисисты были соседями по рейтингу, то теперь аргентинец стоит на семь позиций выше — ведь после того как Карацев отправился отдыхать, Серундоло выиграл в Швеции дебютный титул.

Уже в Гамбурге южноамериканец довел победную серию до семи матчей, а заодно выбил из турнирной сетки «посеянного» вторым Андрея Рублева. Поэтому на четвертьфинал он выходил явным фаворитом. И первую партию провел по своему сценарию. Хотя у Серундоло подача первым мячом отсутствовала как класс, это нивелировалось слабой игрой Карацева на приеме. Россиянин не заработал ни одного брейк-пойнта и дважды отдал свою подачу.

А когда вторая партия пошла по тем же рельсам и докатилась до счета 1:4, показалось, что сейчас повторится бостадская история. Но тут Аслан уперся, как будто вдруг понял, что перед ним все-таки Серундоло, а не Рафаэль Надаль. Зацепился на приеме, красиво пробил кроссом справа, заставил соперника нервничать и бить по аутам. И в итоге не просто добыл брейк впервые в матче, а еще и сделал это под ноль. Следом четко сыграл уже на подаче, окончательно лишив соперника преимущества в сете.

Серундоло в эти моменты, такое ощущение, потерял нить игры и поплыл, как пропустивший несколько ударов подряд боксер. На очередной гейм он выходил с легким чувством обреченности, что чувствовалось по действиям аргентинца. Франсиско пробовал играть как и до этого, но мячи раз за разом летели то в аут, то в сетку.

Карацев взял четвертый гейм подряд и вышел подавать на сет. Тут уже сопернику отступать было некуда, и Серундоло собрался. Дело дошло до «ровно», после чего латиноамериканец снова пробил в сетку. А Аслан на сетболе с третьей попытки добил оппонента смэшем.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

При этом запал у него не пропал и в третьем сете. Хотя шестой гейм подряд взять не удалось, но вскоре Карацев повел с брейком. Тем временем процент подачи первым мячом у Серундоло упал ниже 50. Это регулярно давало Аслану шансы на приеме, хотя ими и не всегда удавалось воспользоваться. Так, у россиянина была отличная возможность повести и 4:1, но вместо этого он через пару минут получил 3:3. Благо Карацеву тут же удался обратный брейк. Но магия закончилась — инициатива перешла к сопернику. В десятом гейме Аслан вышел подавать на матч и отдал гейм, совершая ошибку за ошибкой.

Дело кончилось тай-брейком. Серундоло сразу повел 2:0, Карацев его не отпустил, хотя и выйти вперед не мог. Стабильности в концовке оказалось чуть больше у аргентинца, который выиграл и вторую часть этого противостояния.

Против первых

Любопытно, что этот захватывающий матч прошел не на главной арене, а рядом с ней — центральный корт в те же минуты занимали девушки. «Посеянная» в Гамбурге первой эстонка Анетт Контавейт экзаменовала россиянку Анастасию Потапову.

Потапова в предыдущем раунде деклассировала третью ракетку соревнований, чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову, но перед Контавейт не устояла. Анастасия здорово выглядела на приеме, но столь же ужасно играла на подаче. Она создала 13 брейк-пойнтов, реализовав пять из них, но в то же время совершила семь двойных ошибок, семь раз отдала «свои» геймы и выиграла в них очков меньше, чем соперница. Поэтому в финал, хоть и не без труда, шагнула Контавейт.

Чуть позже на центральный корт вышли Карен Хачанов и Карлос Алькарас. Интересно, что из восьми теннисистов, добравшихся до четвертьфиналов, они остались единственными, кто был «посеян» на старте. А для юного дарования Алькараса турнир в Германии стал лишь четвертым за почти три месяца — двумя предыдущими были Уимблдон и «Ролан Гаррос», где Карлос в четвертом круге обыграл именно Хачанова. А Карен, пропустивший Уимблдон, до Гамбурга не играл почти месяц после четвертьфинала в Галле.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

О стартовом сете сказать особо нечего, потому что у Хачанова в нем не получилось ровным счетом ничего. Он не выиграл ни одного мяча на собственной второй подаче, взял только два очка на приеме. Партия завершилась с унизительным счетом 0:6 меньше чем за полчаса.

Во второй россиянин, наконец, стал брать «свои» геймы. Но со второй подачей все было по-прежнему плохо. Закончилось это тем, что в пятом гейме Алькарас сделал брейк. Но тут зубы показал и Хачанов — на приеме он классно переиграл оппонента у сетки, затем выиграл перестрелку с задней линии и заработал первый в матче брейк-пойнт. Реализовать его, впрочем, не удалось — Карлос играл интереснее, разнообразнее, а главное, меньше ошибался. Отбив наскок россиянина, Алькарас сам в следующем гейме сделал брейк, а затем выиграл и пятый гейм подряд, завершив матч за час с небольшим.