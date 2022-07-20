Рублев успешно начал турнир в Гамбурге. Скандальное интервью не выбило его из колеи

Андрей размялся на немецком грунте в матче с «лаки-лузером», который заменил снявшегося Александра Бублика.

Турнир ATP Hamburg European Open. Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Рикардас Беранкис (Литва, LL) — 6:3, 6:4

На прошлой неделе Андрей Рублев вернулся в тур после небольшого отпуска и сыграл на грунтовом турнире в Швеции. Второй теннисист России уступил в полуфинале спортсмену из четвертого десятка и отправился в немецкий Гамбург. Этот старт покрупнее, чем в Бостаде, — здесь за победу можно заработать 500 очков. В Гамбурге тоже грунтовое покрытие, что интересно — впереди часть сезона на харде, а грунт вроде бы остался в прошлом. В первом круге Рублеву выпал в соперники Александр Бублик, который недавно дошел до финала травяного турнира в Ньюпорте. Но казахстанский атлет решил сняться, поэтому вместо него соперником Андрея стал Рикардас Беранкис из Литвы.

Напряженные подачи и уверенное начало матча

Рублев в Бостаде только набирал форму после небольшой паузы и, возможно, поэтому проиграл в полуфинале малоизвестному Себастьяну Баэсу. Но сейчас вряд ли стоило ожидать какого-то упорного матча — литовец грунт не особо любит, ему нужно что-то побыстрее, так что игра с Бубликом получилась бы интереснее. Но иногда происходит не то, чего ожидаешь. При этом счет личных встреч между Беранкисом и Рублевым не такой уж разгромный — 2:1 в пользу россиянина. Правда, литовец выигрывал еще в 2014 году, а после — ни разу.

Для разогрева в матче Андрею хватило трех геймов — во время второй своей подачи Рикардас сначала позволил россиянину сравнять счет, потом вышел вперед из-за ошибки Рублева, но в конце дал целых три промаха — все время отправлял мяч в сетку. После этого было еще несколько плюс-минус затяжных геймов на подачу Андрея, но брейков не случилось. У Беранкиса на подаче все было лучше, но опять же брейк отыграть не удалось. По счету россиянин уверенно выиграл партию, хотя иногда приходилось немножечко напрячься — ну так это теннисный матч, а не тренировка. Рикардас больше ошибался именно в розыгрышах — критических ситуаций на его подачах, кроме той, в которой был сделан брейк, не возникало. А в одном из геймов он упустил сразу три брейк-поинта.

Неожиданное препятствие от Беранкиса

Вторая партия стартовала с брейка в пользу Рублева, причем даже особо напряженных розыгрышей не было — Андрей раз принял навылет, хорошо уложил мяч под заднюю линию и заставил Беранкиса ошибиться. А следом закрыл гейм на своей подаче под ноль. Но тут возникло неожиданное препятствие в виде отыгранного литовцем брейка — ошибались оба теннисиста, но Рикардас после серии удачных бросков под заднюю линию довел дело до брейка. Рублев, к счастью для болельщиков, отыгрался быстро — литовец начал следующий гейм на своей подаче с двойной, а россиянин быстренько его «добил».

Литовец неплохо провел середину второй партии и мог бы побороться за сет, а там, возможно, и за матч, но все-таки не хватило ему то ли опыта, то ли любви к грунту. Или Рублев просто был сильнее. 12 эйсов, три реализованных брейк-поинта из восьми и две двойные ошибки не идеальный показатель, особенно в части брейков, но неплохой. Это все вылилось в чуть более, чем часовой матч. Дальше россиянин встретится с Франсиско Серундоло из Аргентины, который как раз обыграл Себастьяна Баэса в Бостаде, обидчика Андрея в полуфинале.

Накануне Рублев сыграл в паре с соотечественником Кареном Хачановым — наши теннисисты одолели итальянцев Фабио Фоньини и Симоне Боллели в трех сетах. При этом первую партию россияне уступили, так что пришлось набирать обороты дальше. В парном четвертьфинале, который состоится завтра, Рублев и Хачанов встретятся с испанцем Марселем Гранольерсом и аргентинцем Орасио Себальосом. Интересно, что следующий матч и Хачанова, и Рублева в одиночном разряде тоже планируется на четверг. В этот день к ним присоединится и Аслан Карацев, который ранее обыграл Николоза Басилашивили из Грузии — обоих теннисистов немецкие СМИ обвиняли в договорных матчах. Но психологическое состояние оказалось лучше у россиянина.