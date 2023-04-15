Медведева обвиняют в нечестной игре. Есть ли для этого основания?

Поведение Даниила всегда было далеко от идеала, однако в туре множество игроков, которые даже не пытаются сдерживать эмоции.

Лидер российского тенниса Даниил Медведев на турнире в Монте-Карло был вынужден оправдываться за свое поведение в матче против Александра Зверева из Германии. После поражения соперник назвал Даниила «одним из самых нечестных игроков на планете» — в частности, из-за попытки испортить сетку и слишком длинного туалетного перерыва. Якобы за счет грязных уловок Звереву сломали настрой. С этими обвинениями Медведев не согласился. Но, если отбросить эмоции, может показаться, что недовольство Александра не лишено оснований, ведь в карьере Даниила немало скандалов, связанных с его поведением на корте.

Ты тупой? Как ты можешь судить «Большой шлем»?

Один из самых памятных конфликтов с участием Даниила произошел в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2022 года, в котором Медведеву противостоял представитель Греции Стефанос Циципас. Россиянина тогда вывели из себя постоянные подсказки сопернику со стороны его отца (подобный коучинг в теннисе запрещен). При этом испанский арбитр Хайме Кампистоль почему-то вынес предупреждение не Циципасу, а Даниилу — якобы за неприличный жест в адрес трибун. Такой поворот вызвал у нашего спортсмена настоящий припадок ярости.

— За что? Ты тупой? Почему его отец может говорить каждый розыгрыш? Можешь ответить на мой вопрос, пожалуйста? Господи, ты ужасный судья. Как ты можешь работать на полуфинале «Большого шлема»? — набросился Медведев на рефери на вышке, а потом добавил: — В следующий раз дай ему предупреждение. Если не дашь, ты... как бы сказать... «маленькая кошка» (россиянин использовал сочетание двух английских слов — small cat, намекая на оскорбительное слово pussy).

Этот всплеск эмоций обошелся Даниилу в 12 тысяч долларов. Именно такой штраф наложили на него организаторы турнира. Впрочем, в спортивном плане все закончилось относительно неплохо — россиянин обыграл грека в четырех сетах и вышел в финал, где затем уступил испанцу Рафаэлю Надалю. На пресс-конференции после завершения матча с Циципасом Медведев извинился перед судьей, а Стефанос обозвал своего соперника «не самым зрелым человеком».

Любопытно, что сам Циципас также многократно обвинялся в нарушении правил фейр-плей, в частности в слишком длинных туалетных перерывах. А громче всех возмущался по этому поводу... Александр Зверев, у которого явно имеется пунктик против походов соперников в туалет во время матчей. Впрочем, поведение самого представителя Германии тоже, мягко говоря, неидеально. Так в прошлом году от получил отстранение на восемь недель и штраф в 25 тысяч долларов за нападение на судейскую вышку на турнире в Акапулько.

Фото Global Look Press

Подкупленные судьи

Что касается Медведева, то у него богатый опыт конфликтов с судьями. Так в 2017 году он поскандалил на Уимблдоне с арбитром Марианой Алвеш и даже требовал от супервайзера заменить этого рефери. После проигранной встречи Даниил пожал руку Алвеш, но, когда собирал свои вещи, достал кошелек и принялся бросать монеты в сторону судейской вышки. Впоследствии он объяснил свое неадекватное поведение «горячкой момента». «Честно говоря, не думал о том, что делаю. Причина в том, что я посчитал действия судьи предвзятыми? Нет, я поступил так не из-за этого. Я действительно был очень расстроен поражением, такое бывает в спорте. Я сделал глупость», — говорил наш спортсмен.

В 2019-м также на Уимблдоне Медведев устроил шоу в мачте третьего круга против Давида Гоффена. Даниил спорил с судьей, показывая оскорбительные жесты, намекающие на подкуп арбитра. Уступив бельгийцу, Даниил не подал рефери руки, а затем в гневе атаковал корт, нанеся серьезные повреждения травяному покрытию. А буквально через два месяца после этого инцидента россиянин был оштрафован на US Open за то, что выхватил полотенце у болбоя и выбросил его на трибуну. Также Даниила на том турнире наказали за непристойный жест, оскорбления и порчу спортивного имущества.

Из конфликтов Медведева с соперниками самый знаменитый случился в 2018 году на турнире в Майами. Он тоже был связан с походами в туалет Стефаноса Циципаса. По словам Даниила, после поражения грек (у которого русская мама) обозвал нашего игрока «сраный русский». После этого Медведев обрушился на соперника с нецензурной бранью. «Стефанос, ты хоть посмотри на меня. Сначала срочно уходишь в туалет на пять минут, потом бьешь в трос и не извиняешься и считаешь, что ты хороший парень? — говорил Даниил сопернику и пояснял судье: — Я ему сказал, что он не умеет драться. Но если что-то говорит, хочет конфликта, то пусть отвечает».

Фото Global Look Press

Грязные приемы

Означает ли все это, что Даниил в теннисе один из главных «плохишей» и имеет большие проблемы с поведением и контролем над эмоциями? На самом деле нет. Да, Медведев порой теряет голову на корте. Но, во-первых, многие опытные теннисисты специально дают волю гневу для того, чтобы разозлиться и переломить ход неудачного матча. Во-вторых, в мужском теннисе множество игроков, которые ведут себя гораздо хуже. Например, австралиец Ник Кирьос, который однажды пытался вывести соперника из равновесия, рассказав, что ему изменяет девушка. В теннисе вообще масса грязных приемов, и Медведев далеко не главный мастер их использования.

Например, Рафаэля Надаля часто обвинял в том, что он слишком долго ходит за полотенцами и слишком долго готовит подачи, выкраивая себе лишние секунды для отдыха. Представитель Казахстана Александр Бублик иногда разрушает концентрацию соперника «подачами с руки». Можно ли считать это грязными методами? В конце концов — даже громкие крики во время ударов могут мешать противнику.

Туалетный и медицинский перерыв разрешен правилами, и некоторые игроки действительно иногда пользуются такой легальной возможностью сбить наступательный порыв соперника и немного передохнуть в трудный для себя момент. Наверное, это не самый джентльменский ход, но им сегодня не гнушаются самые великие чемпионы. Что касается споров с судьями, то давление на них — тоже часть стратегии. Конечно, это может помешать и самому скандалисту, а также настроить против него публику. Но для некоторых игроков это тоже часть игрового стиля. И, если сам рефери не пресекает подобное, то все разговоры о «нечестной игре» — это просто сотрясание воздуха.