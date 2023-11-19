Джокович поставил молодежь на место. Серб подтвердил свое доминирование победой на Итоговом турнире

36-летний Новак уверенно выиграл в финале Турина у Янника Синнера и установил очередной рекорд.

Итоговый турнир АТР. Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4) — 6:3, 6:3

Итоговый турнир ATP в Турине завершился уверенной победой серба Новака Джоковича в финале над итальянцем Янником Синнером. Таким образом, 36-летний Джокович провел по-настоящему выдающийся сезон, выиграв три турнира «Большого шлема» и ATP Finals. И доказал, что по-прежнему намного сильнее преследователей из числа золотой теннисной молодежи — Синнера и испанца Карлоса Алькараса. Похоже, в ближайшее время серб не собирается сдавать позиции и настроен продолжать доминировать в ATP-туре.

Феноменальная стабильность

Да, можно сказать, что Джокович даже в полуфинал вышел не без доли везения. Ведь на групповой стадии он проиграл Синнеру, а две последующие победы не позволили ему самому решить свою судьбу. Помог как раз итальянец, обыгравший в заключительном матче Зеленой группы датчанина Хольгера Руне. Но в полуфинале и финале все мы увидели того самого Новака, которого лицезрели на других главных турнирах сезона — в Мельбурне на открытом чемпионате Австралии, в Париже на «Ролан Гаррос» и в Нью-Йорке на открытом чемпионате США. Впрочем, на Уимблдоне серб также был хорош, однако четвертый «Большой шлем» в году ему заслуженно помешал взять Алькарас — тогда испанец выдал суперфинал в своем исполнении и все же взял верх в пяти партиях.

Именно это «ложка дегтя» и помешало назвать нынешний сезон Джоковича величайшим. Образно выражаясь, выдающимся, да и только. Но даже тот факт, что сезон-2023 нельзя назвать лучшим в карьере серба сам по себе подчеркивает его величие. Ведь по сути на длинной дистанции у него по-прежнему нет соперников. Разница между нынешними Карлосом и Новаком как раз и заключается в стабильности Джоковича на топ-турнирах на феноменальном уровне. Алькарас уже сейчас способен выдать какой-то яркий всплеск, сыграть несколько турниров в сезоне на уровне первой ракетки мира, однако за взлетами следуют провалы.

Новак Джокович. Фото Reuters

Как хорошее вино

Что же касается Джоковича, то он за весь сезон потерпел лишь шесть поражений при 55 выигранных матчей, взяв семь титулов. Кстати, такого количества турнирных побед у него не было с 2016 года. Похоже, как хорошее вино Новак с годами становится только лучше! Впрочем, это не мешает каждый раз после осечки Джоковича говорить о возможном смещении теннисного короля с трона. Так было после Уимблдона в случае с Алькарасом, но своей последующей игрой и трофеями Джокович легко поставил Карлоса на место. На итоговом турнире после матча в группе уже о Синнере заговорили, как о теннисисте, способном завершить доминирование Новака.

Но полуфинал и финал показали — когда серб полностью сконцентрирован, между ним и его молодыми преследователями по-прежнему пропасть. В полуфинале Джокович отдал Алькарасу всего пять геймов, в финале проиграл Синнеру только шесть геймов. Причем в решающем матче его преимущество, несмотря на неистовую поддержку Янника зрителями, было совершенно очевидным. В первом сете Новак в четвертом гейме взял подачу Синнера, что же касается своей подачи, то за всю партию он проиграл на ней всего два розыгрыша!

Янник Синнер. Фото Reuters

Второй сет по игре получился чуть более упорным, однако и здесь преимущество серба над итальянцем выглядело колоссальным. К примеру, он взял первые десять розыгрышей в партии. Хотя в шестом гейме ему пришлось преодолевать первый (и единственный) в финале кризисный момент на подаче — у Синнера был двойной брейк-пойнт. Однако Новак не дрогнул, включился и взял четыре розыгрыша подряд. И в итоге взял сет и матч даже не на свой подаче, а на подаче 22-летнего оппонента после двойной ошибки Янника. Таким образом, Джокович стал самым возрастным чемпионом итогового турнира, побив собственный рекорд, установленный в 2022-м. А также стал единоличным обладателем рекорда по количеству титулов на ATP Finals, который ранее делил со швейцарцем Роджером Федерером. Теперь у него семь трофеев.

«Без сомнений, это один из лучших сезонов в моей жизни. Феноменально завершить его победой над домашним героем — Янником, который на этой неделе показывал потрясающий теннис. Вообще я горжусь своей игрой против Алькараса и Синнера. Я должен был не ждать, что мне отдадут победу прибавлять, выигрывать сам. И я это сделал», — подвел итог Джокович. Судя по всему, в 2024-м продолжение следует.