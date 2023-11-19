Джокович поставил на место Алькараса и намерен взять реванш у Синнера

Ноле близок к тому, чтобы завершить сезон новой впечатляющей победой.

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 6:2

Первая ракетка мира Новак Джокович близок к тому, чтобы в седьмой раз в карьере выиграть Итоговый турнир АТР. В финале великий серб встретится с обидчиком Даниила Медведева итальянцем Янником Синнером. Последний барьер на пути к титульному поединку Ноле преодолел в доминирующем стиле, не оставив никаких шансов главной молодой звезде тура Карлосу Алькарасу — 6:3, 6:2. На сей раз Джокович не стал играть с опасным соперником в кошки-мышки и оформил победу всего за 88 минут. В итоге публика в Турине получила финал мечты — лучший теннисист всех времен против местного кумира, который к тому же обыграл Новака на групповом этапе.

Не был уверен, что окажусь в полуфинале в идеальном состоянии

Все мы помним безумный финал Уимблдона, в котором Джокович и Алькарас рубились пять сетов и в котором в итоге победил юный испанец. Увы, об июльской форме Карлос сейчас может только мечтать. После лондонского «Большого шлема» он сражался в основном не с соперниками, а с болячками и не взял ни единого титула. В августе был, правда, фантастический реванш Новака в финале «мастерса» в Майами. Но сейчас такого триллера не получилось. Более-менее равная борьба шла только семь первых сетов, после чего исход поединка уже не вызывал сомнений. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», в отличие от молодого конкурента, в концовке сезона чувствует себя отменно.

Самым острым, как ни странно, оказался первый же гейм первого сета, когда Карлитос с ходу заработал двойной бейк-пойнт. Но Джокович справился с этим вызовом и в дальнейшем решил не испытывать судьбу. Особенно сильно 36-летний серб сыграл на приеме. С учетом того, что Алькарас сделал ставку именно на подачу, этот компонент оказался решающим. «Проведя много времени на площадке в первых трех матчах в Турине, я не был уверен, что окажусь в полуфинале в идеальном состоянии, — отметил Ноле после матча. — В этом году я, может быть, не был так хорош во втором и третьем групповых поединках. Но в субботу я чувствовал мяч с самого начала. И главное, что я подошел к этой встрече с правильным настроем».

«Я с самого начала знал, что матч будет очень напряженным, — констатировал ветеран, который прошел в плей-офф только благодаря бескомпромиссности Синнера в последнем групповом поединке против Руне. — Мы играли с Алькарасом четыре раза, и он один из самых совершенных игроков, с которыми я встречался в своей жизни. Очень динамичный, очень быстрый, способный на многое в защите и атаке. Для меня это большая победа. Я хорошо работал и добавил, когда это было необходимо. С моей стороны это был почти идеальный матч».

Новак Джокович и Карлос Алькарас. Фото Reuters

Синнер готов к новым подвигам

Теперь все внимание финалу, в котором Джокович попытается взять реванш у Синнера за поражение в групповом поединке. Тогда итальянец вырвал победу на тай-брейке в третьей партии со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), прервав четырехмесячную беспроигрышную серию серба. Но это ничего не значит, поскольку за последние семь лет теннисисты, уступив на групповой стадии финального «мастерса», трижды потом отыгрывались в финале. Александр Зверев в 2018-м взял реванш у Новака, а в 2021-м — у Даниила Медведева. А в 2015-м и сам Новак совершил подобный подвиг, повергнув в титульном сражении Роджера Федерера после неудачи на групповой стадии.

В нынешнем сезоне Джокович постоянно жалуется на проблемы со здоровьем, но это не мешает ему регулярно улучшать исторические достижения мужского тенниса. Впрочем, на сей раз задача будет очень непростой. Синнер находится в своей лучшей в жизни форме, кроме того, на его стороне будет поддержка трибун и Новаку придется играть в «футбольной атмосфере» или в «условиях гостевого матча Кубка Дэвиса» (если вспоминать те времена, когда этот турнир еще не был пародией на командные соревнования).

«Он показывает фантастический теннис. Возможно, лучший теннис в своей жизни, на этом этапе против игроков топ-10, — рассуждает о будущем сопернике Ноле. — На групповой стадии четыре дня назад мы провели очень равный матч. Атмосфера была невероятной и наэлектризованной. И это хорошо для меня, потому что теперь я знаю, к чему готовиться в финале. Надеюсь, зрители на сей раз не будут отвлекать меня столь сильно. Хотя в финале публика, видимо, станет вести себя еще громче. Это финал, последний матч, в котором Синнер сражается за свой первый большой титул, и это для него идеальная возможность. Зрители, безусловно, повлияют на него, дадут ему поддержку и окрылят в ключевые моменты. Но я уже много раз оказывался в ситуации такого давления. Пока я доволен тем, как чувствую себя и как играю. Надеюсь, в финале я тоже смогу показать свою лучшую игру».

Джокович в девятый раз вышел в финал Итогового и сравнялся по этому показателю с Иваном Лендлом. Впереди только Роджер Федерер — 10 трофеев на Итоговом. У Синнера такого опыта, естественно, нет. Янник проводит всего второй Итоговый турнир в карьере (в 2021-м не смог выйти из группы). И в этом отношении у Джоковича огромное моральное преимущество. Одно дело — выходить в роли андердога на групповой матч, а другое — биться против величайшего игрока в истории, когда на кону престижный трофей и огромные деньги. За последние три сезона соперники встречались четыре раза, и Синнер сумел выиграть только однажды (на групповой стадии в Турине несколько дней назад). У рыжеволосого итальянца в карьере пока было только три финала «мастерса» (одна победа в этом году в Канаде).

Новак Джокович. Фото Reuters

«Синнер сейчас показывает лучший теннис в своей жизни, у него был лучший сезон в карьере, и он готов к тому, чтобы сделать еще один важный шаг, — говорит о Яннике Новак. — Он очень молод, всего на два года старше Алькараса и Руне, но у него впереди много времени. Янник в последнее сильно повзрослел как игрок. Он усовершенствовал свой теннис, и готов к настоящим подвигам. Он уже стучался в дверь финала «Большого шлема», и мы определенно можем ожидать от него чего-то большого в следующем году. Но, я на это надеюсь, за исключением тех случаев, когда он будет играть против меня».