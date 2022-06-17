Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Оскару Отте в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле.

Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

23-я ракетка мира Хачанов 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти. На счету 51-й ракетки мира Отте — 22 эйса, 10 двойных и один реализованный брейк поинт из одного.

В полуфинале турнира немецкий теннисист сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Оскар Отте (Германия) — Карен Хачанов (Россия, 8) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4