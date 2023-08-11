Медведев обыграл Музетти и вышел в 1/4 финала турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Торонто. В двух сетах он переиграл итальянца Лоренцо Музетти — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. 27-летний россиянин дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У 21-летнего Музетти 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Медведева будет победитель матча Тэйлор Фритц — Алекс Де Минаур.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 16) — 6:4, 6:4