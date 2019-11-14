Зверева обвинили в использовании телефона во время матча. Он все отрицает
12:55
Немецкий теннисист Александр Зверев отрицает, что он использовал телефон на корте в матче с греком Стефаносом Циципасом на групповом этапе Итогового турнира АTP.
— Мой телефон был в раздевалке. Я всегда оставляю это там. Возможно, это была пустая бутылка с водой, — цитирует Зверева BBC.
Во время матча камера показала немца, который взял из своей сумки что-то, похожее на смартфон. Правила ATP и ITF запрещают использование электронных устройств во время игр, если они не одобрены организатором турнира, для предотвращения договорных матчей.
Here is Zverev the cheater checking his Dexcom monitor in Beijing .The ATP need to fine and ban him immediately HE CANT KEEP GETTING AWAY WITH THIS pic.twitter.com/X1XtHOLYWZ— dkdqdwk (@ffffyaahehe) November 13, 2019
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