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Зверев считает, что соревновательный перерыв из-за коронавируса поможет Федереру и Надалю

14:58
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Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что приостановка соревнований из-за коронавируса станет преимуществом для возрастных игроков, таких как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

 — Все трое — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович — достаточно опытные и точно знают, что им нужно делать, — цитирует sport.es Зверева. — Они будут свежее после перерыва, отдых — это скорее плюс для возрастных игроков. Но я убежден: лидеры все равно поменяются.

— Было бы здорово, если бы в этом году можно было провести два турнира «Большого шлема», я даже согласен играть без зрителей.

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