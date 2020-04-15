Зверев считает, что соревновательный перерыв из-за коронавируса поможет Федереру и Надалю

Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что приостановка соревнований из-за коронавируса станет преимуществом для возрастных игроков, таких как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

— Все трое — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович — достаточно опытные и точно знают, что им нужно делать, — цитирует sport.es Зверева. — Они будут свежее после перерыва, отдых — это скорее плюс для возрастных игроков. Но я убежден: лидеры все равно поменяются.