Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он потерпел поражение от американца Тэйлора Фритца.

Следующим соперником Зверева будет Николоз Басилашвили из Грузии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)