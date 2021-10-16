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Зверев проиграл в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

02:17
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Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он потерпел поражение от американца Тэйлора Фритца.

Следующим соперником Зверева будет Николоз Басилашвили из Грузии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)

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Евгений Козинов все материалы автора
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