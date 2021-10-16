Зверев проиграл в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе
02:17
Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он потерпел поражение от американца Тэйлора Фритца.
Следующим соперником Зверева будет Николоз Басилашвили из Грузии.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тэйлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)
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