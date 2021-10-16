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Карацев и Рублев пробились в финал турнира в Индиан-Уэллсе

05:55
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Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев одержали победу в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах они переиграли Тима Пюца и Майкла Винуса.

Соперниками российской пары в финале будут победители матча Джон Пирс (Австралия) Филип Полашек (Словакия) — Иван Додиг (Хорватия) Марселу Мело (Бразилия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Аслан Карацев / Андрей Рублев (Россия) — Тим Пюц (Германия) / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 4:6, 10:5

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Евгений Козинов все материалы автора
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