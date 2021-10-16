Карацев и Рублев пробились в финал турнира в Индиан-Уэллсе
05:55
Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев одержали победу в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах они переиграли Тима Пюца и Майкла Винуса.
Соперниками российской пары в финале будут победители матча Джон Пирс (Австралия) Филип Полашек (Словакия) — Иван Додиг (Хорватия) Марселу Мело (Бразилия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Аслан Карацев / Андрей Рублев (Россия) — Тим Пюц (Германия) / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 4:6, 10:5
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