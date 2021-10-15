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Циципас проиграл Басилашвили в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

15 октября, 23:35
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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 2:6, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США).

Матч продолжался два часа и 11 минут. В полуфинале грузин сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия.)

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Николоз Басилашвили (Грузия, 29) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 2:6, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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