Циципас проиграл Басилашвили в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе
15 октября, 23:35
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 2:6, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США).
Матч продолжался два часа и 11 минут. В полуфинале грузин сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия.)
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Николоз Басилашвили (Грузия, 29) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 2:6, 6:4
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