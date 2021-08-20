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Зверев обыграл Пелью в третьем раунде турнира в Цинциннати

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В матче третьего раунда турнира АТР в Цинциннати (США) немецкий теннисист Александр Зверев победил аргентинца Гвидо Пелью (6:2, 6:3).

Следующим соперником аргентинца станет победитель пары Каспер Рууд (Норвегия) — Диего Шварцман (Аргентина).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:2, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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