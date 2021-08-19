Рублев в матче с двумя тай-брейками обыграл Монфиса на турнире в Цинциннати
19 августа 2021, 23:20
Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Гаэля Монфиса (7:6 (7:2), 7:6 (7:5)) в матче третьего круга турнира АТР в Цинциннати (США).
Для победы россиянину понадобились два тай-брейка. Матч продолжался один час и 50 минут.
Следующим соперником Рублева станет еще один француз Бенуа Пэр. Ранее он обыграл американца Джона Изнера (7:6 (7:1), 6:7 (2:7), 6:1)
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 4) — Гаэль Монфис (Франция) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)
Бенуа Пэр (Франция) — Джон Изнер (США) — 7:6 (7:1), 6:7 (2:7), 6:1
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