Рублев в матче с двумя тай-брейками обыграл Монфиса на турнире в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Гаэля Монфиса (7:6 (7:2), 7:6 (7:5)) в матче третьего круга турнира АТР в Цинциннати (США).

Для победы россиянину понадобились два тай-брейка. Матч продолжался один час и 50 минут.

Следующим соперником Рублева станет еще один француз Бенуа Пэр. Ранее он обыграл американца Джона Изнера (7:6 (7:1), 6:7 (2:7), 6:1)

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Гаэль Монфис (Франция) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Бенуа Пэр (Франция) — Джон Изнер (США) — 7:6 (7:1), 6:7 (2:7), 6:1