Медведев сыграет с Карреньо-Бустой в четвертьфинале турнира в Цинциннати
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Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста победил поляка Хуберта Хуркача (7:6 (8:6), 7:6 (7:3)) в матче третьего раунда турнира АТР в Цинциннати (США).
В 1/4 финала испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, 7) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)
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