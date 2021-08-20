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Медведев сыграет с Карреньо-Бустой в четвертьфинале турнира в Цинциннати

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Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста победил поляка Хуберта Хуркача (7:6 (8:6), 7:6 (7:3)) в матче третьего раунда турнира АТР в Цинциннати (США).

В 1/4 финала испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 7) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)

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Евгений Петров все материалы автора

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