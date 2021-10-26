Зверев обыграл Краиновича на старте турнира в Вене
20:48
Немецкий теннисист Александр Зверев победил серба Филипа Краиновича (6:2, 7:5) в матче первого раунда турнира АТР в Вене (Австрия).
Матч продолжался 1 час 22 минуты. Следующим соперником Зверева станет австралиец Алекс Де Минаур.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Филип Краинович (Сербия) — 6:2, 7:5
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