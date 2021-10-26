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Зверев обыграл Краиновича на старте турнира в Вене

20:48
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил серба Филипа Краиновича (6:2, 7:5) в матче первого раунда турнира АТР в Вене (Австрия).

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Следующим соперником Зверева станет австралиец Алекс Де Минаур.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Филип Краинович (Сербия) — 6:2, 7:5

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Евгений Петров все материалы автора
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