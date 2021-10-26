Испанец Андухар заявил, что Россия является мировым лидером в мужском теннисе
19:53
Испанский теннисист Пабло Андухар заявил, что Россия является мировым лидером в мужском теннисе.
«Россия сейчас номер один в мужском теннисе в мире. Все лидеры вашей сборной находятся в топ-20 мирового рейтинга. Возможно, выступать так здорово им помогает российский менталитет, характер. Все они очень сильные игроки. Рублев, Карацев и Хачанов — главные фавориты на победу в турнире в Санкт-Петербурге», — приводит слова Андухара ТАСС.
С 25 по 31 октября в Санкт-Петербурге проходит турнир ATP. Андухар во втором круге сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады.
Андрей Рублев во втором раунде сыграет с белорусским теннисистом Ильей Ивашко, а Аслан Карацев встретится с Джоном Миллмэном из Австралии.
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