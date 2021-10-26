Хачанов и Рублев обыграли Голубева и Тюрнева на старте турнира в Санкт-Петербурге
21:14
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились во второй раунд турнира АТР в Санкт-Петербурге в парном разряде.
В первом раунде они победили своих соотечественников Даниила Голубева и Евгения Тюрнева (6:1, 6:1). Их следующими соперниками станут Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада)
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 863 705 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Даниил Голубев/Евгений Тюрнев (Россия, WC) — 6:1, 6:1
Читайте также
«Болельщики подбегали к бассейну и плевали в воду». Каким был самый дикий матч в истории водного поло
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю