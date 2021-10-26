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Хачанов и Рублев обыграли Голубева и Тюрнева на старте турнира в Санкт-Петербурге

21:14
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились во второй раунд турнира АТР в Санкт-Петербурге в парном разряде.

В первом раунде они победили своих соотечественников Даниила Голубева и Евгения Тюрнева (6:1, 6:1). Их следующими соперниками станут Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада)

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Даниил Голубев/Евгений Тюрнев (Россия, WC) — 6:1, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора
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