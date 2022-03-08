Зверев дисквалифицирован на 8 недель за неспортивное поведение на турнире в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев получил дисквалификацию на 8 недель за неспортивное поведение, сообщается на официальном сайте ATP.

24-летний немец после поражения в первом круге парного турнира в Акапулько подошел к вышке главного арбитра и нанес по ней несколько ударов ракеткой. ATP вынесла дисквалификацию, а также назначила испытательный срок до 23 февраля 2023 года. Зверев может обжаловать решение до 11 марта.

Также Зверев получил штраф в 20 тысяч долларов за словесные оскорбления и еще 20 тысяч долларов за неспортивное поведение. Теннисист лишился 31?570 долларов призовых и всех заработанных на турнире рейтинговых очков.