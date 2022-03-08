Собкин одобрил дисквалификацию Зверева на восемь недель за неспортивное поведение

Российский тренер Борис Собкин отреагировал на решение руководства Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) дисквалифицировать Александра Зверева на восемь недель за неспортивное поведение на турнире в Акапулько.

«Дело в том, что Зверев сейчас находится под колпаком. Никто еще не забыл историю об избиении им девушки. Серьезное наказание может быть связано и с этим. Логику ATP понять сложно. Что-то они делают правильно, а в других ситуациях их решения вызывают вопросы. Думаю, на примере Александра теннисные чиновники продемонстрировали непримиримость к подобного рода вещам. С одной стороны, ему позволили играть, с другой — оштрафовали на приличную сумму и вынесли серьезное предупреждение. Это достаточно разумно», — заявил Собкин в интервью RT.

Он также отметил, что все ведут себя эмоционально после поражений, но не доводят себя до такого, чтобы ударить по стойке, где сидит судья.

«Ракетки ломают все. Мячи в сторону швыряют все. Орут все. Но бить по судейской вышке — перебор. Так вести себя теннисистам недопустимо. Существуют разработанные психологами методы выброса эмоций. Они вполне легальные и не приводят к осложнениям. А то, что делает Зверев, — за гранью. Большинство спортсменов себе подобного не позволяют», — добавил Собкин.