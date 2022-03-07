Медведев продолжает возглавлять рейтинг ATP, Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции
На сайте ATP появилась обновленная версия рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде.
Россиянин Даниил Медведев продолжает быть лидером, Андрей Рублев опустился на одну позицию и теперь занимает 7-е место, Карен Хачанов также оказался строчкой ниже — 26-м.
Медведев официально стал первой ракеткой мира 28 февраля.
Рейтинг АТР от 7 марта
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8615 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7515
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6515
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6325
6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4928
7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4590
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3915
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3883
10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3495...
22 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1933...
26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1680.