Медведев продолжает возглавлять рейтинг ATP, Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции

На сайте ATP появилась обновленная версия рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев продолжает быть лидером, Андрей Рублев опустился на одну позицию и теперь занимает 7-е место, Карен Хачанов также оказался строчкой ниже — 26-м. Медведев официально стал первой ракеткой мира 28 февраля. Рейтинг АТР от 7 марта 1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8615 очков 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7515 4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6515 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6325 6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4928 7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4590 8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3915 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3883 10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3495... 22 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1933... 26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1680.