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Сегодня, 08:36

Медведев продолжает возглавлять рейтинг ATP, Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

На сайте ATP появилась обновленная версия рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде.

Россиянин Даниил Медведев продолжает быть лидером, Андрей Рублев опустился на одну позицию и теперь занимает 7-е место, Карен Хачанов также оказался строчкой ниже — 26-м.

Медведев официально стал первой ракеткой мира 28 февраля.

Рейтинг АТР от 7 марта

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8615 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7515

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6515

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6325

6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4928

7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4590

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3915

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3883

10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3495...

22 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1933...

26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1680.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
1
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