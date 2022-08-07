Нисиока об игре с Рублевым: «Я пытался добавить агрессии»

Японский теннисист Йосихито Нисиока прокомментировал победу над Андреем Рублевым (6:3, 6:4) в полуфинале турнира в Вашингтоне.

«Сегодня перед началом матча я чувствовал себя очень уставшим и знал, что не могу сделать то же самое, что и против Эванса и Хачанова, — цитирует Нисиоку ATP Tour. — Я пытался добавить агрессии, потому что знал, что Андрей будет играть со мной агрессивно. Мне нужно было добавить этот компонент в свою игру».

96-я ракетка мира Нисионка вышел в финал турнира ATP впервые с февраля 2020 года — тогда японец уступил американцу Райли Опелке на турнире в Делрей-Бич. В 2022 году 26-летний теннисист выиграл челленджер в Коламбусе.

В финале турнира в Вашингтоне Нисиока встретится с австралийцем Ником Кирьосом.