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Сегодня, 09:19

Нисиока об игре с Рублевым: «Я пытался добавить агрессии»

Нисиока заявил, что пытался играть агрессивнее против Рублева
Алексей Еремин
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Японский теннисист Йосихито Нисиока прокомментировал победу над Андреем Рублевым (6:3, 6:4) в полуфинале турнира в Вашингтоне.

«Сегодня перед началом матча я чувствовал себя очень уставшим и знал, что не могу сделать то же самое, что и против Эванса и Хачанова, — цитирует Нисиоку ATP Tour. — Я пытался добавить агрессии, потому что знал, что Андрей будет играть со мной агрессивно. Мне нужно было добавить этот компонент в свою игру».

96-я ракетка мира Нисионка вышел в финал турнира ATP впервые с февраля 2020 года — тогда японец уступил американцу Райли Опелке на турнире в Делрей-Бич. В 2022 году 26-летний теннисист выиграл челленджер в Коламбусе.

В финале турнира в Вашингтоне Нисиока встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/rublev-nishioka-washington-2022-sf
Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Ник Кирьос
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