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Норри считает, что Медведев заслужил победу на турнире в Лос-Кабосе

Алексей Еремин
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Британский теннисист Кэмерон Норри поздравил россиянина Даниила Медведева с победой на турнире в Лос-Кабосе.

«Я боролся изо всех сил, но Даниил был слишком хорош. Вы с командой проделали хорошую работу и определенно заслужили победу на этой неделе», — приводит ATP Tour слова Норри.

В финале турнира в Лос-Кабосе 26-летний Медведев обыграл Норри со счетом 7:5, 6:0. Для первой ракетки мира это первый выигранный финал в 2022 году — последний раз россиянин побеждал в сентябре 2021 года на US Open.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-norrie-los-cabos-2022-final
Теннис
Даниил Медведев
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