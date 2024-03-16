Россиянин Даниил Медведев встретится с американцем Томми Полом в 1/2 финала турнира серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе в ночь с 16 на 17 марта. Ориентировочное время начала матча — 00.50 по московскому времени. В прямом эфире трансляцию игры Медведев — Пол можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/4 финала турнира четвертая ракетка мира обыграл представителя Дании Хольгера Руне в двух сетах — 7:5, 6:4. В четвертьфинале 17-й номер мирового рейтинга победил норвежца Каспера Рууда — 6:2, 1:6, 6:3.

Призовой фонд турнира составляет — 8 995 555 долларов.

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