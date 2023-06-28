Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:00

Руне — об Алькарасе: «Мы разные, но у нас одни и те же цели»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе, который вернулся на первое место в рейтинге ATP.

«Мои цели амбициозны, особенно на Уимблдоне. Я усердно работаю над улучшением своего тенниса изо дня в день, и, основываясь на опыте, который у меня есть, убежден, что могу двигаться дальше. Мы с Карлосом знаем друг друга со времен молодежных турниров. Там мы часто играли друг против друга, я помню, что у нас были хорошие матчи. Он хороший парень, мне нравится, как он играет. Мы разные, но у нас одни и те же цели. Все хотят быть лучшими, и так было всегда. Уверен, в будущем у нас будут отличные матчи друг с другом», — приводит слова Руне издание OA Sport.

Счет в личных встречах Руне и Алькараса 1-1. Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.

Испанец занимает первое место в мировом рейтинге, датчанин находится на шестой строчке.

Источник: OA Sport
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Хольгер Руне
0
Читайте также
Группа Тутберидзе на перепутье. Что ждет фигуристок в этом сезоне?
Российские фигуристы не попали в список участников этапов Гран-при в сезоне-2023/24
Пропавший в тайге в Амурской области мальчик рассказал о спасшей его собаке
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил жизнь самоубийством
Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме в Курбан-байрам
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ханфманн — о победе над Циципасом: «Возможно, Стефанос не адаптировался к условиям»
Новости
RSS RSS
Все новости