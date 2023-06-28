Руне — об Алькарасе: «Мы разные, но у нас одни и те же цели»

Датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе, который вернулся на первое место в рейтинге ATP.

«Мои цели амбициозны, особенно на Уимблдоне. Я усердно работаю над улучшением своего тенниса изо дня в день, и, основываясь на опыте, который у меня есть, убежден, что могу двигаться дальше. Мы с Карлосом знаем друг друга со времен молодежных турниров. Там мы часто играли друг против друга, я помню, что у нас были хорошие матчи. Он хороший парень, мне нравится, как он играет. Мы разные, но у нас одни и те же цели. Все хотят быть лучшими, и так было всегда. Уверен, в будущем у нас будут отличные матчи друг с другом», — приводит слова Руне издание OA Sport.

Счет в личных встречах Руне и Алькараса 1-1. Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.

Испанец занимает первое место в мировом рейтинге, датчанин находится на шестой строчке.