Хенман убежден, что соперничество Алькараса с Синнером и Руне будет способствовать развитию тенниса

Бывшая четвертая ракетка мира Тим Хенман поделился мнением о соперничестве испанского теннисиста Карлоса Алькараса с итальянцем Янником Синнером и Хольгером Руне из Дании.

«У Алькараса потрясающая многогранная игра, он обладает универсальностью, но он еще так молод. Карлос из тех людей, кто просто принимает вызовы и любит соревноваться. У него есть элемент соперничества с Джоковичем, потому что они принадлежат к совершенно разным эпохам, но также, я думаю, он ближе к Синнеру и Руне. Мне кажется, что эти трое парней будут много играть друг с другом на крупнейших и лучших турнирах. И это так важно для нашего спорта. Нам нравится это соперничество», — приводит Tennis-Infinity слова Хенмана.

На данный момент 20-летний Алькарас занимает вторую строчку в мировом рейтинге. Он является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023), также на его счету 12 побед в турнирах уровня ATP.