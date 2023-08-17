Вондроушова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Чешка Маркета Вондроушова обыграл аамериканку Слоан Стивенс в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 7:5, 6:3.
В четвертьфинале действующая чемпионка Уимблдона встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — Слоан Стивенс (США) — 7:5, 6:3
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